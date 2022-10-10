Özel hastaneler yönetmeliğine karşı doktorlar tepkili 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı tarafından "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 06 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hekimlerin özel muayenehane açabilmesi için bir hastaneyle anlaşması şartı getirildi. Serbest çalışan hekimlerin tepkisini çeken yönetmelik ile ilgili uzmanlık derneklerinden peş peşe açıklama geldi.

TTB'DEN AÇIKLAMA

Konuya dair yazılı açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), yönetmeliğin muayenehanesi olan hekimleri zora sokacağı ve mesleki faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacağı ifade edilirken, hastaların da hekim seçme ve mahremiyetlerinin korunması haklarının ihlal edileceği belirtildi.

1219 sayılı yasayı anımsatan TTB'nin açıklamasında; "Mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin yanı sıra, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan bu tür sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilmektedirler. Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile muayene hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri, özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecek" denildi.

"ÇOK AZ SAYIDA SÖZLEŞME YAPILABİLECEK"

Özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda belirli koşullara uygun olarak sözleşme yapılması yolunun açık görünmesine rağmen çok az sayıda sözleşmenin yapılabileceğini aktaran TTB'nin açıklamasında şu bilgilere yer verildi: "Düzenlemeye göre bu durumda özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalanması mümkün. Yönetmeliklerde, aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ise ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamayacak. Yapılan düzenlemelerle ayrıca, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı özel hastane veya tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği de belirtilerek hasta verilerinin yine hukuka ve mesleki deontoloji kurallarına aykırı olarak aktarımı isteniyor."

TTB, hekimlerin ve hastaların haklarının korunması için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

"DOKTORLARIN SERBEST MESLEKLERİNİ İCRA ETMELERİNİ ENGELLEYECEK"

Yüz Plastik Cerrahi Derneği tarafından yapılan açıklamada ise yönetmelik ile hekimlerin mesleklerini serbest icra etmelerine sınırlama getirildiği bildirilerek, "Yapılan bu yönetmelik değişikliği ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi hizmetlerini yürütebilmeleri için bir özel hastane ile yıllık bazda sözleşme yapma şartı getirilmiştir. Ayrıca bu değişiklikle her hastanenin sözleşme yapabileceği doktor sayısı da sınırlandırılmıştır. Getirilmiş olan bu kontenjan sınırlaması sınırlı sayıda doktorun özel hastanelerle sözleşme yapmasına imkan tanımaktadır. Dolayısıyla muayenehanesi olan doktorların büyük çoğunluğu bu şartlar altında herhangi bir özel hastaneyle sözleşme yapamayacaktır. Bu değişiklik; doktorların serbest mesleklerini icra etmelerini engelleyecek; hastalarının tanı ve tedavi hizmetlerinde aksaklıklara neden olacak; hastaların doktor ve hastane seçme özgürlüğünü de engelleyecektir" denildi.

TJOD: KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Konuya ilişkin bir açıklama da Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)'nden geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "06.10.2022 tarih ve 31975 sayılı Resmî Gazetede ilan edilen Sağlık Bakanlığı Yönetmelik değişikliği ile serbest çalışan muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat ve hasta takibi yapabilmesi zorlaştırılmaktadır. Bu durum hekimin anayasal hakkı olan ameliyat, hasta takibi ve serbest çalışma özgürlüğünü ortadan kaldırmaktadır. Bu uygulamaya karşı gerekli hukuki yollara başvurmak üzere Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği hukuk büromuz görevlendirilmiştir. Konunun takipçisi olduğumuzu tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."