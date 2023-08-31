Yeni dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?
Yeni dul ve yetim aylığı için gözler toplu sözleşme zammına çevrildi. Toplu sözleşme zammının belirleneceği son toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantı ile "Memur toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak ve ne kadar olacak?" sorusu yanıtını ararken zammın destek ödemelerine ne kadar ve nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Peki, yeni dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? İşte detayar...
İhtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri memur toplu sözleşme zammı ile dul ve yetim aylığı alan binlerce kişi tarafından yeniden gündeme geldi. Peki, zamlı dul ve yetim aylığı ödemeleri ne kadar ve ne zaman yapılacak? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...
MEMUR ZAMMINDA KARAR 31 AĞUSTOS'TA!
Toplu sözleşme zammı geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası’nın enflasyon oranına göre belirlenmişti.
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kurulunun bu yıl da Merkez Bankası’nın 2024 sonu için yüzde 33, 2025 sonu için yüzde 15 olarak açıkladığı tahmini enflasyon rakamlarını baz alması bekleniyor.
11 üyeden oluşan kurul oy çoğunluğuyla karar alacak ve Hakem Kurulu’nun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.
TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Hakem Kurulu’na maaş zammı dışında memurlara refah payı verilmesi, en düşük bekâr memur maaşını 22 bin liraya tamamlayacak şekilde 1.650 lira ek ödeme yapılması, memurlara ayda 7.650 lira kira yardımı, dini bayramlarda 4.850 lira ikramiye verilmesi, 8.077 liralık seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılması, memurlara 24.215 TL evlenme yardımı, kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesi, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL kreş yardımı yapılması, yardımcı hizmetler sınıfının (YHS) kaldırılarak genel idare hizmetlerine (GİH) geçirilmesi gibi talepler yer alacak.
YENİ DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi.
Ara zam ile birlikte en düşük yüzde 50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar yüzde 75 olurken 5.625 liraya yükseldi.
Yeni aylıklar ise toplu sözleşme zammı sonrasında belli olacak. Oran açıklandığında haberimize eklenecektir.