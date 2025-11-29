Yeni Fed Başkanı kim olacak? Fed Başkanı adayları kimler?
2026 Mayıs'ta görev süresi sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geleceğine ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Öne çıkan beş aday üzerinde durulurken, yeni başkanın Noel döneminden önce açıklanabileceği konuşuluyor. Peki, Powell'ın koltuğuna oturması muhtemel isimler kimler ve süreç nasıl ilerliyor?
2018’den bu yana Fed Başkanı olarak görev yapan Jerome Powell’ın görevi Mayıs 2026’da sona erecek. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan gerginliklerin ardından, Powell sonrası için değerlendirilen adaylarla görüşmelerin sürdüğü ve beş güçlü ismin öne çıktığı belirtiliyor. Peki, Fed’in yeni lideri kim olacak, hangi isimler aday olarak öne çıkıyor?
FED BAŞKANI POWELL'IN GÖREV SÜRESİ BİTİYOR
Şu anda Fed Başkanı olarak görev yapan Jerome Powell'ın görev tarihi Mayıs 2026 itibarıyla sonlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Powell'ın yerine geçme ihtimali olan adaylarla görüşmelerin devam ettiğini ve 5 güçlü ismin öne çıktığını bildirdi.
Bessent, Fed'in çok karmaşık bir yapıya dönüştüğünü ve artık sadece para politikasını belirlemekle kalmadığını ifade etti.
YENİ FED BAŞKANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bessent, Başkan Donald Trump'ın Noel'den önce Fed'in yeni başkanının kim olacağına dair açıklama yapma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, ""Başkanın Noel'den önce bir açıklama yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak Noel tatili öncesinde mi yoksa yeni yılda mı olacağına karar vermek onun yetkisi dahilinde. Bence işler çok iyi gidiyor." dedi.
FED BAŞKANLIĞI İÇİN HANGİ İSİMLER ADAY?
Geçen ay Fed başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıralamıştı.