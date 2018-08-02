IOS 12 Beta 5'te bulunan bir ikon, yeni nesil iPad Pro'yla ilgili tahminleri doğru çıkardı. Görünen o ki yeni tablet tıpkı iPhone X gibi ultra-ince çerçeveye sahip olacak ve son dönemin trendlerinden ekran üstünde çentik bulundurmayacak.

Bilindiği üzere geçen yıl bir HomePod ürün yazılımı, yanlışlıkla iPhone X'un ön tasarımını çok benzer şekilde ortaya çıkarmıştı. Bu nedenle IOS 12 Beta 5'te bulunan iPad ikonu, Apple'ın sıradaki tabletine ilişkin gerçekleri yansıtıyor olabilir.

IOS 12 Beta 5'in açık ettiği tek konu yeni iPad Pro'nun çerçevesi ve olmayan çentik bölümü değil. Yazılımda, yeni iPhone'lardan en az birinde kullanılacağı tahmin edilen çift SIM kart özelliğine ilişkin kodlar da bulundu. Tanımlama raporları oluşturmaktan sorumlu olan sistemin bir bölümünde "secondSimStatus" ve "secondSimTrayStatus" ibareleri bulunurken, başka bir bileşende de "isDualSimDevice" tanımının kullanıldığı göze çarptı.

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