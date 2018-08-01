Turing Robotics firması, başarısız akıllı telefon denemelerinin ardından astronomik bedelli fütüristik bir telefon için düğmeye bastı. HubblePhone adı verilen çift ekranlı akıllı telefon, 2020 yılında satışa sunulacak.

HubblePhone'un teknik özellikleri

2 adet Snapdragon 855 işlemci kullanılacağı belirtilen HubblePhone, toplamda 4K çözünürlük sunan 2 parçalı (2 tane Full HD) ekran ile gelecek. Bu ekranlara güç sağlaması için ise 2 batarya kullanılacak. Bunlardan ilki 3.300 mAh, ikincisi ise 2.800 mAh seviyesinde olacak. Telefonun ana kamerası 15X optik zoom'a destek verirken, 60 MP çözünürlüğünde (Günümüzün en yüksek çözünürlüklü akıllı telefonu Huawei P20 Pro'nun 40 MP olduğunu hatırlatalım) fotoğraf çekebilecek! Ana kamera haricinde cihazın farklı yerlerinde bulunacak 3 adet de 12 MP'lik sensör yer alacak. HubblePhone'un hem Android hem de Linux altyapılı Sailfish mobil işletim sistemlerini kullanacak.

HubblePhone'un fiyatı

2020 yılının ağustos ayında Avrupa'da satışa sunulacak olan HubblePhone, 2750 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Bu bedel günümüz şartlarında 13.500 TL olarak hesaplanıyor.

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