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Huawei, akıllı telefon satışlarında ikinci sırayı kaptı

Satış adetlerine göre Samsung'dan sonra dünyanın ikinci büyük akıllı telefon markası olan Apple, koltuğunu Çinli Huawei'ye kaptırdı. Son birkaç yıldır hızlı büyümesini sürdüren teknoloji devi, son çeyrekte 54,2 milyon adet telefon satarak önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 40,9 artırdı

01.08.2018 - 09:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM

IDC'nin paylaştığı rakamlara göre Huawei'nin akıllı telefonda yakaladığı artış sadece Apple'ı geride bırakmasını sağlamadı, aynı zamanda Samsung ile aradaki boşluğu da kapattı.

Samsung, son çeyrekte 71,5 milyon adet cihaz sattı. Ancak Huawei'nin satış adedi büyüme gösterirken, Samsung önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 düşüşle kapattı.

Apple ise 41,3 milyon telefon satarak yüzde 0,7 büyüme elde etmekle yetindi.

Böylece Samsung yüzde 20,9 ie birinci sırayı aldı. Apple'ın pazar payı yüzde 12,1'e düşerken, Huawei yüzde 15,8 ile ikinci sıraya oturdu.

ABD YASAĞI ONU DURDURMADI

Üstelik Huawei ciddi bir engele rağmen bunları yaptı. ABD-Çin ticaret savaşı başlamadan önce, ABD pazarından neredeyse kovulmuş durumdayken, ABD'li markalarla alışverişi durdurulmuş bir noktadayken, bu satış rakamlarını yakalayabildi. Bunun altında, üretim kadar pazarlamanın da ciddi bir başarısı yatıyor.

Bundan 5 sene önce 'sokaktaki insanın' bilmediği bir markanın böyle bir yükselişi yakalaması kimileri için şaşırtıcı olabilir, ancak Huawei akıllı telefon konusunda hem tasarım hem de işlev dengesini çok güzel oturttu. Bu yıl tanıttığı P20 serisi de satışların artmasında ciddi bir etki yarattı.

HER İKİ TELEFONDAN BİRİ ÇİNLİ

Bundan sonrasında da şu an az bilinen markaların sektörün kral koltuğuna yaklaştığını göreceğiz. Bugün tepedeki isimler, bundan birkaç yıl sonrasının Nokia'sı olabilirler. Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo gibi diğer Çinli markalara Huawei de eklendiğinde, şimdiden dünyadaki satışların yüzde 50'sini oluşturuyorlar. Hemen yarın olmasa bile, birkaç yıl içinde uygun fiyat/yüksek performans konusunda iddialı bu markaların da bir kısmını ilk 5'te görebiliriz.

Bir başka iddia ise, bu başarının ardında yukarıda bahsettiğim öngörüyü adeta doğruluyor.

UYGUN FİYATLI ALT MARKA HONOR, BAŞARIYI GETİRDİ

Pazar araştırma şirketi Canalys, Huawei grubunun başarısının artışında alt markası Honor'un yükselişinin yattığı inancını paylaşıyor ve Huawei'nin satışlarındaki 16 milyon artışın üçte ikisinin Honor'a ait olduğunu düşünüyor.

Bu bir Çin iddiası mı Çin bedduası mı bilinmez ama ilginç zamanlarda yaşadığımız kesin.

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