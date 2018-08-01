iPhone X çift SIM dual SIM
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji > Kanıt ortaya çıktı! iPhone'da yeni dönem (IOS 12 Beta 5)

IOS 12 Beta 5, iPhone'da çift SIM kart özelliğini ortaya çıkardı!

30 Temmuz'da yayınlanan IOS 12 Beta 5, çift SIM kartlı iPhone'ların yolda olduğunu ortaya çıkardı! Yazılımda çift SIM karta ilişkin kodlar bulundu

01.08.2018 - 10:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Apple, 2018'de çıkaracağı iPhone modellerinden en az birinde çift SIM kart desteği sunabilir! Bir iddiadan fazlası olan bu bilgi, IOS 12'nin 30 Temmuz'da yayınlanan yeni betası ile açığa çıktı. Bilindiği üzere IOS 12'nin beşinci betası, 30 Temmuz'da geliştiriciler için yayınlanmıştı. Yayınlanan betaya göz atan 9to5Mac ekibinin, yazılımda çift SIM kart özelliğine ilişkin kodları bulması bir gün sürdü.

Tanımlama raporları oluşturmaktan sorumlu olan sistemin bir bölümünde "secondSimStatus" ve "secondSimTrayStatus" ibareleri bulunurken, başka bir bileşende de "isDualSimDevice" tanımının kullanıldığı göze çarptı.

Kodlar gösteriyor ki yeni iPhone'lardan en az birinde çift SIM kart desteği bulunacak fakat bilinmeyen şey ise hangi modelde kullanılacağı. Bilindiği üzere Apple, eylül ayında 3 yeni iPhone'un duyurusunu yapacak. Tahminler, 6,5 inçlik OLED ekranlı iPhone X Plus'ta çift SIM kart desteğinin bulunabileceği noktasında birleşiyor. 6,1 inç boyutundaki LCD ekranlı nispeten uygun fiyatlı iPhone'da ve 5,8 inçlik iPhone SE2 olacağı düşünülen modelde ise böyle bir desteğin bulunacağına ihtimal verilmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Bu Konu İle İlgili Haberler
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.