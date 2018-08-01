Apple, 2018'de çıkaracağı iPhone modellerinden en az birinde çift SIM kart desteği sunabilir! Bir iddiadan fazlası olan bu bilgi, IOS 12'nin 30 Temmuz'da yayınlanan yeni betası ile açığa çıktı. Bilindiği üzere IOS 12'nin beşinci betası, 30 Temmuz'da geliştiriciler için yayınlanmıştı. Yayınlanan betaya göz atan 9to5Mac ekibinin, yazılımda çift SIM kart özelliğine ilişkin kodları bulması bir gün sürdü.

Tanımlama raporları oluşturmaktan sorumlu olan sistemin bir bölümünde "secondSimStatus" ve "secondSimTrayStatus" ibareleri bulunurken, başka bir bileşende de "isDualSimDevice" tanımının kullanıldığı göze çarptı.

Kodlar gösteriyor ki yeni iPhone'lardan en az birinde çift SIM kart desteği bulunacak fakat bilinmeyen şey ise hangi modelde kullanılacağı. Bilindiği üzere Apple, eylül ayında 3 yeni iPhone'un duyurusunu yapacak. Tahminler, 6,5 inçlik OLED ekranlı iPhone X Plus'ta çift SIM kart desteğinin bulunabileceği noktasında birleşiyor. 6,1 inç boyutundaki LCD ekranlı nispeten uygun fiyatlı iPhone'da ve 5,8 inçlik iPhone SE2 olacağı düşünülen modelde ise böyle bir desteğin bulunacağına ihtimal verilmiyor.

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