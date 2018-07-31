Samsung, yılın ikinci çeyreğine dair kazançlarını açıkladı. Üç aylık periyodun sonunda 52.1 milyar dolarlık satış yaptığını açıklayan Koreli teknoloji devinin satışları geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 4 düştü. Buna rağmen şirketin işletme karı geçtiğimiz yıla göre yüzde 6 artarak 13.28 milyar doları buldu. Artan hasılatın en büyük sebebi ise hafıza kartı ve yarı iletken sanayisindeki gelirden kaynaklanıyor.

Öte yandan dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri sayılan Samsung’un akıllı telefon satışlarındaki performansı şirketi kara kara düşündürüyor. Galaxy S9 ve S9+’dan umduğu satışları alamayan Koreli dev, akıllı telefon sektöründe 21.44 milyar dolarlık satış yaptı ve 2.38 milyar dolarlık kâr elde etti. Ancak geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirket 26.81 milyar dolarlık satışlardan 3.62 milyar dolar kâr elde etmişti. Akıllı telefon piyasası dışında Samsung’un ekran panelleri satışları da pek iyi gitmiyor.

Dünya Kupası etkinliği sayesinde Samsung, televizyon satışlarından güçlü bir kazanç elde etti. Yarı iletken sanayinin birinci gelir kaynağı olması dışında NAND flaş bellek ve DRAM çipleri de şirkete güven veren unsurlar olmayı sürdürüyor. Ayrıca çift kameralı akıllı telefonların gittikçe artması sonucu görüntü sensörlerindeki satışlar da büyümeye devam ediyor.

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