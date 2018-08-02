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Galaxy Tab A 10.5 özellikleri ve fiyatı belli oldu

Samsung'un "Bütün aile için uygun" olarak nitelendirdiği yeni tableti Galaxy Tab A 10.5, resmen tanıtıldı. Samsung Galaxy Tab A 10.5'in teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

02.08.2018 - 09:28 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Samsung, yeni tableti Galaxy Tab A 10.5'i tanıttı. Donanımıyla dikkat çeken tablet, oyun meraklılarını sevindireceğe benziyor.

Samsung Galaxy Tab A 10.5'ın teknik özellikleri

Adından da anlaşılacağı gibi 10,5 inç boyutundaki Galaxy Tab A 10.5, 1920 x 1080 çözünürlük sunan TFT LCD ekrana sahip. 8 MP ana kamera ve 5 MP arka kamera ile donatılan yeni tablet, Snapdragon 450 1,8 GHz 8 çekirdekli işlemciyle geliyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan Samsung Galaxy Tab A 10.5, microSD kart ile 400 GB'a kadar depolama alanı desteği sunuyor. USB Type-C ile şarj ve bağlantı yapabildiğiniz yeni tablet 7300 mAh bataryaya sahip.

Samsung'un "Bütün aile için uygun" sözüyle lanse ettiği Galaxy Tab A 10.5, mavi, gri ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazın Wi-Fi destekli versiyonu 380 dolar, LTE destekli versiyonu ise 450 dolar fiyat etiketiyle 24 Ağustos'tan itibaren piyasaya sürülecek. Ülkemizdeki dolar kuru ve vergilerle ürünün hangi fiyattan satışa çıkacağı henüz açıklanmış değil.

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