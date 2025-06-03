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        TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı'nı seçti: Yeni Meclis Başkanı kim oldu?

        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı için seçim yaptı. 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı gizli oylarla seçilirken, yeni başkan 5 aday arasından seçildi. Peki, hangi parti kimi Meclis Başkanlığı için aday gösterdi, oylama nasıl yapıldı, yeni Meclis Başkanı kim oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 17:22 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:16
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        TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı. Gizli yapılan oylama 5 aday üzerinden gerçekleşti. TBMM Başkanlığını bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. Peki, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı kim oldu, kim seçildi, hangi parti kimi aday gösterdi ve yeni Meclis Başkanı kim? İşte, TBMM Meclis Başkanı seçimine dair detaylar...

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        TBMM 28. DÖNEM İKİNCİ DEVRE MECLİS BAŞKANI'NI SEÇTİ

        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bozdağ başkanlığında 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı. TBMM'deki ikinci tur oylamada AK Parti adayı Numan Kurtulmuş 306, CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan ise 120 oy aldı.

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        Seçilme yeterliliği olan 400 oya ulaşılmadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda 301 oy arandı. 3. tur oylamasında 529 oy kullanıldı. Bu turda 329 oy alan Numan Kurtulmuş ikinci kez TBMM Başkanlığına seçildi.

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        MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN HANGİ PARTİ, KİMİ ADAY GÖSTERDİ?

        AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ın; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın ismini meclis başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.

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