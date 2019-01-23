Tatbikatlar gerçeği aratmadı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde 31 Aralık’ta üniversite mezunu 240 polis adayı mezun olarak polis memurluğuna ilk adımlarını attılar. Polis olan ve yeni görev yerlerine giden polis adayları 4.5 ay boyunca sıkı eğitimden geçtiler.

TATBİKATLAR GERÇEĞİ ARATMADI

Kar kış, yağmur çamur demeden eğitim alan polis adaylarına bir çok olaylarda nasıl müdahale yapılacağı öğretiliyor. Önce anlatımla, ardından uygulama tatbikatla gerçekleştiriliyor. Ortaya çıkan görüntülerde tatbikatların gerçeği aratmadığı görülüyor.

HER AKTİVİTE VAR

Polis mektebinde 4.5 ay boyunca çeşitli eğitimden geçirilen polis adaylarına farklı ortamlarda yaratılıyor. Öğrenciler Güreş. boks dışında, tenis, ve bilardo oynamak gibi spor aktivitelerinde de yer alıyor.

350 KİŞİDEN 240’I MEZUN OLDU

Bu yıl çeşitli üniversitelerde mezun olan 350 kişi polis olmak için Erzurum Polis Akademisi’ne başvurdu. Ancak yapılan eğitimlerden başarılı olan 240 kişi 31 Aralık günü mezun olabildi.