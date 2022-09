Migren tedavisinde devrim 0:00 / 0:00

Migren, engelleyici hastalıklar içinde her zaman ilk sıralarda yer almasıyla ünlü. Uzmanlar migren ağrılarını dindirmenin diğer ağrıları dindirmekten farklı özellikler gösterdiğini söylüyor. Migren ataklarında, geleneksel ağrı kesicilerin yanında migrene özgü (migren dışında bir ağrıda işe yaramayıp çoğunlukla migren ağrılarında etkili olan) ilaçlar öneriliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş, migren hastalığının tedavisinde, atakların sıklık ve şiddetini azaltma ya da tümden ortadan kaldırmada değişik seçenekleri olduğunu belirtip konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

SON 19 YILDA NE OLDU?

Ertaş, “19 yıl önce Migren ağrılarında, ağrı kesiciler dışında migren atağını dindirmeye özgü devrimsel diyebileceğimiz bir gelişme ile “Triptan” grubu ilaçlar çıkmıştı. O günden 2 yıl öncesine kadar atak tedavisinde devrimsel bir gelişme olmadı. Migreni tedavi eden seçenekler içinde ilk kez migrene özgü mekanizmaya sahip olup (başka hiçbir hastalıkta etkisi olmayan) doğrudan migren tedavisi için geliştirilmiş tedavi ilaçlarının geçmişi 4 yıldan biraz önceye dayanıyor. Bu yeni tedavi “Migren Aşısı” olarak da adlandırılan “Migren Antikor İğneleri” olup şu an dünyada 4 farklı antikor iğnesi kullanılıyor. Bu iğnelerin 2 tanesi ülkemizde de bir yılı aşkın süredir satışta. Bu antikor iğnelerinin temel işlevi migrende ağrıyı yapan beyin zarı ve beyin zarı damarlarının iltihabına yol açan CGRP isimli bir maddeyi bir ay süresince etkisizleştirmektir” diyor.

BU İLAÇ GRUBUNUN ÖZELLİĞİ NE?

2 yıl önce ilk kez onay alan ve “Triptan grubu” migrene özgü ağrı dindirici ilaçların alternatifi olup “GEPANT” grubu olarak adlandırılan ilaçların migren antikor iğneleriyle aynı işleve sahip olduğu belirtiliyor. Bu ilaçlar da tıpkı migren antikor iğneleri gibi CGRP maddesine karşı iş görüyor ve bu maddenin etki oluşturmak için bağlandığı yerlere bağlanıp onu etkisiz hale getiriyor.

AĞIZDAN HAP OLARAK ALINIYOR

Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Son 2 yıl içinde 3 ayrı ilaç olarak satışa sunulan “Gepant” grubu ilaçları “devrimsel” olarak nitelendiriyor ve “Migren hastalığının bir özelliği olarak, her tür ağrı kesicinin sık alınması ( örneğin ayda 10 gün veya daha sık) migren ağrılarının sıklaşıp gün aşırı veya her gün gerçekleşmesine neden oluyor. Buna ‘ağrı kesici aşırı kullanım baş ağrısı’ deniyor. Bu, migrenlilere özgü bir durumdur. Gepant grubu adı verilen bu yeni ilaçların diğer ağrı ilaçlarından en önemli farkları sık kullanılsalar bile migren ağrılarını sıklaştırmamalarıdır. Diğer ilaç gruplarında olan ilaç bağımlılığı bu grup ilaçlarda yoktur. Bu nedenle, ağızdan hap olarak kullanılan bu ilaç grubu, atak tedavisinde kullanıldığı gibi migrende önleyici tedavi olarak her gün veya gün aşırı da kullanılabiliyor.

YAN ETKİ YÖNÜNDEN DE OLUMLU SONUÇLARI VAR

Yan etki yönünden de olumlu özellikleri olan, “Ubrogepant”, “Rimegepant” ve “Atogepant” isimli molekülleri içeren bu ilaçların, henüz sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) satışta olduğu belirtiliyor. Prof. Dr. Mustafa Ertaş, “Avrupa ülkelerinin ardından 1 yıl içinde Türkiye’deki eczanelerden de temin edilebileceğini umuyoruz. Migren tedavisinde 15 yıllık bir duraklama döneminin ardından son 4 yıl içinde atılan devrimsel adımlar, hastalığın üstesinden gelmede biz hekimleri çok güçlü silahlarla donattı” diyor.