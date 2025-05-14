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        Haberler Kültür-Sanat Resim Yeni Sergi: 'Dualite'

        Yeni Sergi: 'Dualite'

        İkilik kavramı üzerinden şekillenen bir diyalog inşa etmeyi amaçlayan Dualite adlı grup sergisi 13 bağımsız sanatçının katılımıyla 15 Mayıs–29 Haziran tarihleri arasında Loft Art'ta sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 00:18 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:18
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        Yeni Sergi: 'Dualite'
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        İkilik kavramı üzerinden şekillenen bir diyalog inşa etmeyi amaçlayan Dualite sergisi 15 Mayıs–29 Haziran tarihleri arasında Loft Art’ta, bağımsız sanatçılar Alara Başar, Batuhan Daşdemir, Dilara Pak, Eda Duru Çetin, Fatih Kahya, Gonca Acar, Mustafa Mutlu, Mesut İkinci, Oğuzhan Atatanır, Özlem Çetin, Reyhan Mente, Seda Dokumacı ve Sefa Çatuk'un eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

        Sergi, karşıtlıklar, benzerlikler ve geçişkenlikler üzerinden ilerleyen ikili sunumlar aracılığıyla, sanatçılar ve eserler arasında çok katmanlı bir söylem öneriyor.

        Modern ve çağdaş sanat pratiğinde ikilik yalnızca bir karşıtlık biçimi olarak değil, aynı zamanda anlam üretiminin temel araçlarından biri olarak varlık gösterir. Beden ve ruh, doğa ve yapay, gerçeklik ve temsil, hareket ve durağanlık gibi eksenlerde şekillenen bu karşıtlıklar, bu sergide birbirleriyle ilişki kuran ve birbirlerini dönüştüren ikili anlatılar olarak sunuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Loft Art
        #Dualite
        #sergi
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