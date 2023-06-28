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Haberler Dünyadan Yeni Superman belli oldu: David Corenswet - Magazin haberleri
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Yeni 'Superman' belli oldu: David Corenswet

Henry Cavill'ın 'Superman'i bir daha canlandırmayacağının açıklanmasının ardından yeni 'Superman' rolünü kimin oynayacağı belli oldu. 'Superman: Legacy' adını taşıyan DC filminin yıldızı David Corenswet olacak. Filmde 'Lois Lane' karakterine ise Rachel Brosnahan hayat verecek

Yeni Superman belli oldu: David Corenswet - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

'Batman', 'Superman', 'Aquaman' ve 'Wonder Woman' gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in 'Superman' rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı.

Henry Cavill
Henry Cavill

DC evrenini başlatacak filmin adının 'Superman: Legacy' olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.

Uzun zamandır merak edilen 'Yeni Superman kim olacak?' sorusunun cevabı belli oldu.

Yönetmen James Gunn, yeni Superman'in David Corenswet olduğunu açıkladı.

David Corenswet
David Corenswet

29 yaşındaki ABD'li oyuncu, 'Pearl', 'The Politician' ve 'We Own This City' gibi yapımlarla tanınıyor. 'Superman' rolü, oyuncunun ilk başrolü olacak.

Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan

Emmy ödüllü dizi 'The Marvelous Mrs. Maisel' ile yıldızı parlayan Rachel Brosnahan yeni 'Louis Lane' oldu.

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