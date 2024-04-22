Yeni trafik cezaları ne kadar? 2024 kalem kalem güncel trafik cezaları tam liste

Yollarda güvenliğin sağlanması adına düzenlemeler ve cezai yaptırımlar her yıl güncelleniyor. 2024 yılında da trafik kurallarına uymayan sürücüler için belirlenen cezalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için tüm detaylar yazımızda.

2024 Trafik Cezaları

2024 yılı için güncel trafik cezaları listesi, İçişleri Bakanlığı tarafından Aralık 2023'te yayınlanan 2024 Yılı Trafik İdari Para Cezaları Rehberi'nde yer almaktadır. Bu rehbere göre, güncel trafik cezaları şunlardır:

Hız Sınırı Aşma:

Hız sınırını %10-30 oranında aşmak: 1.507 TL Hız sınırını %30-50 oranında aşmak: 3.136 TL Hız sınırını %50'den fazla aşmak: 6.440 TL REKLAM Alkollü Araç Kullanma: İlk yakalanmada: 6.439 TL İkinci yakalanmada: 8.075 TL Üçüncü ve daha fazla yakalanmada: 12.978 TL Emniyet Kemeri Takmama: Sürücüye: 429 TL Yolcuya: 215 TL Kırmızı Işık Geçme: 2.872 TL Telefonla Araç Kullanma: 2.872 TL Yasak Yerden Sollama: 1.507 TL Yayalara Geçiş Hakkı Vermemek: 690 TL Trafik Levhalarına Uymama:

287 TL - 1.149 TL (Levhaya göre değişir) Trafik Şartlarına Uygun Olmayan Hızla Gitme: 429 TL - 2.872 TL (Duruma göre değişir) Park Yeri Kuralı İhlalleri: 287 TL - 1.149 TL (Park türüne göre değişir) Yeni Trafik Cezaları 2024 yılı için yeni trafik cezaları getirilmedi. 2023 yılında yürürlüğe giren trafik ceza tarifesi 2024 yılı için de geçerliliğini korumaktadır. Hız Sınırı Cezası Ne Kadar? 2024 yılı için hız sınırı aşma cezaları, aşılan oranına göre değişiklik göstermektedir:

REKLAM Hız sınırını %10-30 oranında aşmak: 1.507 TL Hız sınırını %30-50 oranında aşmak: 3.136 TL Hız sınırını %50'den fazla aşmak: 6.440 TL Bu cezalar, asgari tutarlardır. Erken ödeme indirimi ve tekrarlama indirimi gibi faktörlere bağlı olarak ceza tutarları değişebilir. Hız sınırı aşıldığında, ehliyet puanı da kesilir. Hız sınırını %50'den fazla aşmak, ayrıca trafikten men cezasına da yol açabilir. EDS Cezası Ne Kadar? Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), karayollarında hız sınırını aşan veya diğer trafik kurallarını ihlal eden araçları otomatik olarak tespit eden bir sistemdir. Bu sistem, sabit ve mobil kameralar aracılığıyla çalışır.

EDS ile trafik kazalarını ve ölümleri azaltmak, trafik kurallarına uyumu teşvik etmek, hız sınırını ihlal eden sürücülere caydırıcı olmak, trafik akışını düzenlemek amaçlanır. EDS tarafından tespit edilen ihlallerin cezaları, normal trafik cezalarıyla aynıdır. Yani, ihlalin türüne ve aciliyetine bağlı olarak ceza tutarı değişir. EDS cezası, ihlalin tespit edildiği andan itibaren kesilir. Ceza tebligatı, postayla veya e-devlet üzerinden sürücüye gönderilir. REKLAM EDS tarafından tespit edilen hız sınırı aşma cezaları, yukarıda belirtilen hız sınırı aşma cezalarıyla aynıdır. Yani:

Hız sınırını %10-30 oranında aşmak: 1.507 TL

Hız sınırını %30-50 oranında aşmak: 3.136 TL

Hız sınırını %50'den fazla aşmak: 6.440 TL Şehir İçi Hız Sınırları Şehir içi hız sınırları, şehir içindeki yollar için belirlenen maksimum hız limitleridir. Bu sınırlar genellikle trafik yoğunluğu ve güvenlik faktörleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Şehir içi hız sınırlarına uymayan sürücüler, hız sınırı ihlali cezasıyla karşılaşırlar. Otomobil, minibüs (M2): 50 km/saat

Otobüs (M2, M3): 50 km/saat

Motosiklet: 50 km/saat

Bisiklet: 30 km/saat Dikkat Edilmesi Gerekenler: Okulların yakınında ve yaya geçitlerinde: Hız sınırı 30 km/saat'e düşürülebilir.

Yol çalışmaları veya diğer özel durumlarda: Yetkililer tarafından belirlenen geçici hız sınırı geçerlidir.

Bazı şehirlerde: Belirli saatlerde veya günlerde özel hız sınırı uygulamaları olabilir.

Hız sınırını aşmak, trafik kazalarına yol açabilecek en önemli risklerden biridir.

Hız sınırını aşan sürücülere para cezası ve ehliyet puanı kesilmesi gibi yaptırımlar uygulanabilir. Şehirlerarası Hız Sınırları REKLAM Şehirlerarası hız sınırları, kırsal bölgelerdeki yollarda geçerli olan en yüksek hız limitleridir. Bu limitler genellikle otoyollar ve ana yollar için belirlenir. Şehirlerarası hız sınırlarını aşan sürücüler, hız sınırı ihlali cezasıyla karşılaşabilirler.