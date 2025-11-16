Yeni Trafik Kanunu ile hangi düzenlemeler geliyor? İşte taslak maddelerde yer alan düzenlemeler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu taslağına ilişkin süren çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, amaçlarının trafikte daha fazla ceza kesmek değil, toplumda kalıcı bir bilinç oluşturmak olduğunu belirtti. Kurallara uymanın yalnızca kişinin kendisini değil, başkalarının yaşam hakkını da koruduğunu vurgulayan Bakan, taslakta yer alan yeni düzenlemeler ile planlanan cezaların ayrıntılarını da paylaştı.