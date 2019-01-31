Yeni yasa sonrası gösterime hazır

'Organize İşler - Sazan Sarmalı', BKM'nin kampanyalı bilet uygulamasından dolayı bir aylık ertelemenin ardından izleyiciyle buluşuyor. Kampanyalı bilet satışını durduran 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' gösterime giriyor.

Binden fazla salonda gösterime girecek olan filmi yöneten Yılmaz Erdoğan başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Ersin Korkut, Buse Varol, Okan Çabalar ve Rıza Kocaoğlu ile paylaştı.