Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum!
Asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. Ekonomideki gelişmeler, fiyat artışları ve yaşam maliyetindeki değişimin dikkate alınacağı görüşmeler sonucunda yeni net ve brüt asgari ücret rakamı belirlenecek. Çalışanlar ve iş dünyası, komisyon toplantılarından çıkacak kararı merakla takip ediyor. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret 2026 beklentisi ne, yüzde kaç zam yapılacak? Detaylar haberimizde...
Yeni yıl yaklaşırken, Türkiye’de milyonlarca çalışanın gözü yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak görüşmeler, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Enflasyon seyrinin ve ekonomik göstergelerin etkili olacağı zam oranına ilişkin beklentiler artarken, çalışanlar geçim planlarını netleştirebilmek için komisyonun açıklayacağı kararı bekliyor. İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...
TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 4 Kasım 2025 Salı günü Konfederasyon Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıda asgari ücret ve vergi başta olmak üzere çalışma hayatının güncel sorunları görüşüldü.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN AÇIKLAMA YAPTI
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hükümetin ve Sayın Bakan'ın, kamu kurumlarının bir an evvel aralık ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturması gerekiyor" dedi.
ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU TOPLANDI
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim tarihinde toplandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işleyişini belirleyecek Danışma Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, asgari ücreti belirleyecek olan komisyonun 15 kişisiden oluşturulması kararlaştırıldı.
2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işleyişini belirleyecek olan görüşmelerin ilk adımı bugün atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti.
Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi taraflar komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine tartıştı. Toplantıya, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Hak-İş ve DİSK temsilcileri katıldı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu adil bulmadıkları gerekçesiyle toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 6 Ekim 2025 tarihli haberine göre;
Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı dönemdeki gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyonun ne olduğuna bakalım. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporunda ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin edildi. 2025 yılı asgari ücreti beklenen enflasyonun üzerinde ama gerçekleşen enflasyonun altında tespit edildi.
Geçen yılki asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin ise yüzde 20 oranında artacağı tahmininde bulundu. Morgan Stanley ise 2026 yılında asgari ücret artışının yüzde 20-25 oranında artacağını tahmin etti. Zam oranı yüzde 20 olursa gelecek yıl brüt asgari ücret 31.207 TL, net asgari ücret 26.526 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 25 olduğunda ise brüt asgari ücret 32.507 TL, net asgari ücret 27.631 TL olacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihleri henüz belli olmadı. Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşiyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.