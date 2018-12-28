Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne alacak olan Serkan Kaya, yeni şarkısını sevenleriyle ilk kez seslendirecek ve yeni klibini ilk kez sahnesinde yayınlayacak.





SERKAN KAYA’DAN SEVENLERİNE YENİ YIL HEDİYESİ!

Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen video klip, 2019’un ilk dakikalarında müzik kanalları ve Poll Production YouTube kanalında izleyicisi ile buluşacak.

Serkan Kaya, yeni şarkısı ‘Tarifi Zor’ ile sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı hediyesi veriyor.

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