Yeniay ne zaman saat kaçta? Yeniay'da neler oluyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ağustos ayına gelmemiz ile birlikte Aslan burcunda yeniay kendisini gösterecek. Yeniay ile birlikte yeni başlangıçlar bizi bekliyor olacak. Peki, burçları nasıl etki edecek? İşte tüm bilgiler haberimizde...

YENİAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2019

Yeniay 1 Ağustos Perşembe günü Türkiye saati ile 06.12'de gerçekleşecek. Yeniay Türkiye'den de izlenebilecek.

YENİAY'DA NELER OLUYOR?

Yeniayda yükselende Aslan burcu bulunuyor. Aslan burçlarının hayatlarında yeni başlangıçların olacağı, 12. evde gerçekleşiyor olmasından kaynaklı geçmişte verdiği emeklerin karşılığını alacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Kalp rahatsızlıkları olan kişilerin özellikle bu hafta dikkat etmesi gerekiyor. Stres ve sıcaktan uzak durmaları gerektiği bir dönem… Ayrıca Uranüs'ün yeniaya yaptığı olumsuz açı nedeniyle aşk ve sevgi gibi duygusal konularda umulmadık ani krizler gelişebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle günlük hayatta ve iş yerlerinde çalışma arkadaşlarınızla tartışma riskinin yüksek olduğu bir dönem…

Şironun yeniaya yaptığı olumlu açılar nedeniyle ise mantıklı davranan ve geçmişte sorumluluklarını layıkıyla yerine getirenler yaralarını saracak, kendilerini şifalandırıcı etkiler alacaklar.

Yeniayda kolektif gezegenlerin mars ve juno kavuşumuna yaptıkları olumsuz açı nedeniyle ego savaşlarına girebiliriz. Partnerler, ortaklar arasında ego tartışmalarından kaçınılmalıdır. Süreç sonunda pişmanlıklar yaşayabiliriz.

Yeniaydan 2. derecede olumlu etkilenecek burçlar, Koç ve yay burçlarının ilk 15 gününde doğanlar olacak. Özellikle Koç burçları yeni bir aşka yelken açabilir.



YENİAYIN BURÇLARA ETKİSİ

Yeniay ile birlikte en çok etkilenen burçlar, Aslan, Kova, Akrep ve Boğa. Bu dört burçlarının ilk 15 gününde doğanlar yeniaydan daha çok etkilenecek.