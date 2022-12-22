Erbakan, 'İlk 100 Gün İcraat Programı'nı açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "İlk 100 Gün İcraat Programı"nı açıkladı
ABONE OL

Erbakan, 'İlk 100 Gün İcraat Programı'nı açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda uygulamaya koyacakları "İlk 100 Gün İcraat Programı"nı açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan,
Erbakan, 'İlk 100 Gün İcraat Programı'nı açıkladı
0:00 / 0:00
AA

Fatih Erbakan, Merter'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, ekonomi, siyaset, eğitim, hukuk, sağlık ve dış politika gibi temel başlıklarda projeler ve stratejilerin yer aldığı "İlk 100 Gün İcraat Programı"na ilişkin bilgi verdi.

İktidara geldiklerinde öncelikle ekonomiye ağırlık vereceklerini, ekonomide dengeli bir politika ve artı değeri yüksek ürünlerin üretimi ile ihracatına yönelik politikalar izleyeceklerini belirten Erbakan, "Yeniden Refah AR-GE birimimiz, borçlanmadan 150 milyar dolar getirecek kaynakları tek tek açıkladı. 150 milyar dolar, bugünün parası ile 2,8 trilyon lira eder. 2023 yılında faize ödenecek para 565 milyar lira. Bu paralar hazinemizde kalacak. Nasıl? Denk bütçe yaparak, havuz sistemini yeniden tesis ederek ve böylelikle bir kuruş borçlanmayarak." dedi.

Erbakan, teknolojiye yönelik yatırımların artırılacağını aktararak, "Dışa bağımlı olduğumuz hammadde ve ara mamulleri üretmek isteyen yatırımcılarımız teşvik edilecek, yerli üretimde yüzde 82 düzeyinde olan ithalata bağımlılığa son verilecektir. Sanayimiz için gerekli olan ve en çok ithal ettiğimiz ilk 100 ürünün ülkemizde üretimi için devlet-özel sektör ortaklığıyla kolları sıvayacağız. Ülkemizin yer altı zenginliklerinin yurt dışına hammadde olarak satışı zorlaştırılacak. Bu kaynaklar zenginleştirilerek katma değerli olarak satılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vergilerle ilgili de çalışmalar yapacaklarını anlatan Erbakan, iş yeri kiralamalarında stopaj uygulamasını kaldıracaklarını, araç alımında ödenen vergilerin araç bedelinin yarısını geçmeyecek şekilde olacağını ve damga vergisinin kaldırılacağını söyledi.

"KENEVİR EKİMİNİ ÇOK GENİŞ BİR ŞEKİLDE UYGULAYACAĞIZ"

Tarımla ilgili hayata geçirecekleri politikalara da değinen Erbakan, Milli Görüş iktidarında borç ve faize dayalı ekonomik modelin terk edileceğini, bunun yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomik modele geçileceğini kaydetti.

Erbakan, tarımda tüm kotaları kaldıracaklarını, tarım ürünlerine en yüksek taban fiyatlarını vereceklerini vurgulayarak, "Tarımda ve hayvancılıkta kullanılan elektrik ve mazottaki vergileri kaldıracağız. Tüm girdileri devlet olarak sübvanse edeceğiz. Çiftçimizin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası borçlarının faizleri silinecek, yeni dönemde çiftçimiz faizsiz kredilerle desteklenecek." dedi.

Kenevir ekimini devlet kontrolünde çok geniş bir şekilde uygulayacaklarını dile getiren Erbakan, "Bir dönüm kenevir 25 dönüm orman kadar oksijen üretiyor, 4 dönüm ağaca eş kağıt çıkarıyor. Ayrıca petrokimya ürünlerinde petrole alternatif hammadde olarak kullanılıyor. İlaç ve kozmetik sanayide çok yaygın şekilde kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, "Asgari ücretten, temel gıda ürünlerinden hiçbir vergi almayacağız. Köprü ve otoyol ücretlerini gelir gelmez yüzde 50 indireceğiz. Özellikle lojistik firmaları, nakliye maliyetleri için önemli. Elektrik faturalarında elektrik harcaması dışındaki yükler, kayıp-kaçak, sayaç okuma bedeli kaldırılacak." diye konuştu.

LGBT dernekleriyle ilgili de çalışma yapacaklarını dile getiren Erbakan, "Biz elimizdeki tüm hukuki enstrümanları kullanarak LBGT derneklerini kapatacağız." açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Genç kız, uçurumdan düşerek ağaca takıldı!
GÜNDEM Genç kız, uçurumdan düşerek ağaca takıldı!
5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı! -Güncel haberler
GÜNDEM 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı!
Son dakika haberi: Polis servisine yönelik saldırıda 'sisli hava' detayı! - Haberler
GÜNDEM Polis servisine yönelik saldırıda 'sisli hava' ...
Son dakika haberler: Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı! - Haberler
GÜNDEM Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı!
Son dakika haberler | Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor! - Günün Haberleri
GÜNDEM Sultangazi'de fabrikada yangın!
Asgari ücret: Net 8 bin 506 TL oldu
GÜNDEM Asgari ücret: Net 8 bin 506 TL oldu
Son dakika haberler: Taciz tanıklığı cinayetle bitti!
GÜNDEM Taciz şahitliği ölümü oldu!
Sahte içki davası! Son dakika: Sahte içkiyi satan sanığa 25 yıla kadar hapis talebi
GÜNDEM Sahte içki davası! Satıcıya 25 yıl istendi
NET ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI | 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar oldu? Zam sonrası net asgari ücret kaç TL'ye yükseldi?
GÜNDEM Net asgari ücret belli oldu!
Eskişehir'de bozkırların korunması için eylem planı çalıştayı
GÜNDEM Eskişehir'de bozkırların korunması için eylem planı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.