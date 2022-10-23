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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk'te Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Bir dizi konuda görüşlerini açıklayan Erbakan, AK Partili bazı yöneticilerin Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcılarıyla görüşmeye geldiklerini söyledi.

Erbakan konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Cumhur İttifakı'ndan AK Parti'de genel başkan yardımcısı düzeyindeki bazı arkadaşlar gelip arkadaşlarımızla görüştüler. Son 1-2 ay içerisinde oldu. Bunların doğrudan Tayyip Bey'le bağlantılı olarak gelip gelmediğini bilemiyoruz. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Fatih Bey aday olmasa, parlamento seçiminde ittifak yapsak' gibi birtakım görüşmeler, konuşmalar oldu. Genel başkan yardımcılarımızla görüştüler. Seçime yakın bu daha çok artar. Yeniden Refah Partisi'ndeki yükselişi görüyorlar. Bugün Cumhur İttifakı'nın 1 puana ihtiyacı var. Bizim düşüncemizi öğrenmek ona göre kendilerine yol haritası çizmek için yapmış olabilirler. Biz asıl ittifakımızı milletimizle yapacağız. Milletimiz de zaten bizi iki ittifaka da yakıştırmıyor.

Fatih Erbakan'ın konuşmalarından öne çıkan ana başlıklar şöyle:

Bu adımın atılmasının faydalı olacağını partimizin kurulduğu günden beri hatırlatıyoruz. Yarın bir gün iktidar değişikliği halinde bu kazanımların kaybedilme ihtimali vardı. Bunu biz dile getiriyorduk, sayın Kılıçdaroğlu da benzer şeyler söyledi. Biz de anayasayla koruma altına alınmış bir hak haline gelsin. Başörtülü kesimler, dindar kesimler rahat etsin. Böyle bir adım atılması halinde destekleyeceğimizi ifade etmiştik. Anayasa ile güvence altına alınması doğru olandır. Her dinin inandığı gibi yaşaması, bütün din mensuplarının doğal hakkıdır. Hele Türkiye gibi yüzde 99'dan fazlası Müslüman olan, bin sene İslam'ın bayraktarlığını yapmış evlatlar olarak bizlerin, başörtüsünün anayasa güvence altına alınması önemli. CHP'nin geçmişteki uygulamaları, 28 Şubat'taki tavrının seçmen tarafından tavrını ifade etmiştik. Bir yandan İstanbul Sözleşmesi, Kur'an öğretiminin uygun olmadığını söylüyor, bir yandan LGBT haklarını vereceğim diyor. Öte yandan başörtüsü yasal güvence altına alınmasını söyleyince şaşırdık tabii ki.

"GEÇ DE OLSA DESTEKLİYORUZ"

Devletin bütün dinlere eşit mesafede olması, hiçbir kimsenin inancına dinine, dinini yaşamasına karışmaması, baskı yapmaması şeklinde mealen açıklama yapılması önemli. Laiklik farklı uygulanıyor, 28 Şubat'ta farklı uygulandı. Dolayısıyla başörtüsü konusu teminat altına alınırsa çok faydalı olur. TBMM'ye gelince herkesin ne kadar arkasında durduğu, samimi olduğu ortaya çıkacak. 20 sene AK Parti iktidarı neden yapmadığını sorduk biz. Bu kadar geniş yetkiyle, uzun süre iktidardaydınız, bu kadar önemli konuyu neden çözmediniz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemesiyle mi bunu yapacaksınız? Asıl oy aldığınız seçmen kitlesi büyük ölçüde milli görüş tabanıdır. En başta gelen ihtiyacını 20 senede karşılamadınız. Sayın Kılıçdaroğlu söyledi diye yapacağız diyorsunuz. Geç de olsa yapılması faydalı olur. Geç de olsa destekliyoruz tabii ki.

"SOSYAL MEDYA YASASI MUĞLAK"

Neye göre yanıltıcı? Neye göre gerçek? Kim karar verecek? Hangi kritere göre gerçek veya yanıltıcı, son derece muğlak. Medya büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sosyal medyada bu konular duyuluyor. Onun da önüne geçilecek gibi gözüküyor. Hatta buna Sedat Peker yasası diyenler var. Muğlak ifadeler bizi şüpheye sevk ediyor. Halkı endişeye sevk edecek, toplum sağlığı deniliyor. MRNA aşılarına karşı çıkmıştık, faz aşamaları tamamlanmadı, yeteri kadar uygulanmadan piyasaya çıkartıldı diye, yoksa diğer aşılara karşıtlığımız söz konusu değil. Böyle bir yasa o zaman olsaydı, neye göre kime göre gerçek. DSÖ'nün dediği mi gerçek, bilim insanların söylediği mi? İktidarın dediği gerçek olup muhalefetin dedikleri gerçek dışı mı olacak? Zaten erişim engelleri geliyordu. Şimdi hapis cezası daha da ağır bir durum. Ne yapılırsa yapılsın bu yaşanan sıkıntılar halk tarafından görülüyor. Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, iktidara yakın olanların sebepsiz zenginleşmesi, adam kayırma, çifte standart, torpil, insanlar bunları kendi akrabalarından, komşusundan yaşanıyor.

"SAYIŞTAY DENETİMİNDEN KAÇIRILDI"

Sizin saklayacak kirli noktanız varsa, suçunuz varsa ne kadar uğraşsanız da uğraşın gerçekse saklamanızın bir faydası yok. Kamu ihale kanununu sürekli değiştirmişsiniz. Doğal afet gibi durumlarda devlet 21 B ihalesi veriyor. Böyle bir durum olmadı halde ihaleler verildi. Sayıştay denetimden Varlık Fonu'ndan kaçırıldı. Sayıştay'ın başına AK Parti'den milletvekili adayı olmuş kişi getirildi. Şimdi 20 senedir iktidarda bunların önlenmesi için ne yaptınız? Şimdi seçimden sonra yapacaksınız, gerçekten ilginç durum.

"BİZ İTTİFAKI MİLLETİMİZLE YAPACAĞIZ"

Cumhur İttifakı'ndan AK Parti'de genel başkan yardımcısı düzeyindeki bazı arkadaşlar gelip arkadaşlarımızla görüştüler. Son 1-2 ay içerisinde oldu. Bunların doğrudan Tayyip Bey'le bağlantılı olarak gelip gelmediğini bilemiyoruz. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Fatih Bey aday olmasa, parlamento seçiminde ittifak yapsak' gibi birtakım görüşmeler, konuşmalar oldu. Genel başkan yardımcılarımızla görüştüler. Seçime yakın bu daha çok artar. Yeniden Refah Partisi'ndeki yükselişi görüyorlar. Bugün Cumhur İttifakı'nın 1 puana ihtiyacı var. Bizim düşüncemizi öğrenmek ona göre kendilerine yol haritası çizmek için yapmış olabilirler. Biz asıl ittifakımızı milletimizle yapacağız. Milletimiz de zaten bizi iki ittifaka da yakıştırmıyor.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN ABD ZİYARETLERİ

Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'da 8 saat ortadan kayboldu. 'Hamburger yedik' dedi ama, 8 saatte neden gazetecileri atlattınız. Sayın İmamoğlu'nun başkan seçilir seçilmez dünya siyonizminin en önde gelen düşünce kuruluşuna koşması İngiltere'ye. Sonra büyükelçiyle yemek yemesi. Onun dışında İYİ Parti'nin Amerika'da temasları var. Dışişleri Bakanı ile görüşmüşler. Manidar buluyorum. Tam da seçim arifesinde. Sinek küçük ama mide bulandırır misali. Dünya siyonizminin en önemli kuruluşundan yetkilisi 'İYİ Parti 8 ay önce bizimle görüşme istedi' dedi. Bu görüşmelerin seçim öncesinde yapılması son derece manidar. Bunlar ülkemize, milletimize, Ortadoğu'ya İslam alemine hayır getirecek kuruluşlar değil. Bunlarla kapalı kapılar arkasında görüşülmesi bizim onaylayacağımız şeyler değil.

"İKİNCİ TURDA ÇEKİMSER KALIRIZ"

İnşallah ikinci tura biz kalırız. O zaman bize destek olacakları konuşacak durumdayız. Yoksa bizim iki tarafa da destek olmamız söz konusu olmaz. Bütün genel başkanlar potansiyel cumhurbaşkanı adayı. Bir partinin Cumhurbaşkanı adayı gösterecekse kendi genel başkan adayını göstermesi doğal durumdur. Yeniden Refah Partisi'nin Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermesi çok doğal.



AMASRA'DAKİ MADEN FACİASI

Kadere iman inancımızda var. İnancımızın diğerinde tedbire tevessül etmek ve ondan sonra Cenab-ı Allah'a tevekkül etmek. Tedbir almadan başımıza geldiği zaman 'Ne yapalım kadermiş' demek doğru değil. E-5'de kendimizi yolun ortasına 'kadere iman ettik' diye atıyor muyuz? Burada ya ekipmanınızda ya da kadronuzda, insan faktöründe sorun var. 5 tane savcı görevlendirdi. Ama halkta adaletin tecelli edip etmeyeceğine dair ciddi endişeler var. Soma'da sorumluların yeterli cezayı almamasından dolayı ailelerin acıları katlandı. Kozlu'da maden faciasında yargılanan kişi 5 yıl hapis iyi hal gözetiliyor sonra para cezasına çevriliyor. Sonradan genel müdür oluyor. Oradaki insanlar hem acılı hem de endişeli. Biz de yakın şekilde konunun takipçisiyiz.