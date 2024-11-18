'Yenilmez' seyirciyle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Nihat Alpteki’nin yönettiği “Yenilmez” oyununu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü 20.30’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor.

Ekonomik kriz sebebiyle Londra’da yaşamaları imkânsız hale gelen Oliver ve Emily çifti, Londra’dan İngiltere’nin kuzeyindeki küçük bir kasabaya taşınırlar ve burada “gerçek” insanlarla tanışmaya karar verirler. Taşralı komşuları Alan ve Dawn’ı evlerine davet ederler. Farklı sınıflara ait insanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan ve giderek tuhaflaşan ilişkiler trajik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur.

Oyun, ideolojiler duygularımızı öldürür mü? İşçi sınıfı ile beyaz yakalılar komşu olursa neler olur? Ekonomik kriz en çok hangi sınıfı etkiler? İdeoloji vicdanı ve empatiyi yok eder mi? gibi çok önemli sorulara yanıtlar arıyor. Oyunun yönetmeni Nihat Alpteki, “Yenilmez”i şöyle anlatıyor: "Oyunumuzun hikâyesinde belli ideoloji ve kimliklerle kendini tanımlayan iki farklı çiftin birbirlerini tanıma sürecinde “öğrenilmiş”’ ve “tanımlanmış” bilgilerin oluşturduğu “ideolojilere sıkışmış sığ bir yaşam ve öteki algısının” ortaya çıkardığı trajik durumlar ele alınıyor. Oyun, kimlikler üzerinden birbirimizi değerlendirdiğimizde “akla ve duygulara sahip biricik varlık olan insanın” “benlik” kavramının görünmez olduğunu anlatıyor.”