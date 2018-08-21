Yeovil Town - Oldham Athletic maçı istatistikleri

İngiltere 2.Lig maçında Yeovil Town ile Oldham Athletic, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Yeovil Town 4 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Oldham Athletic 4 puanda ve 12. sırada. Yeovil Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Oldham Athletic, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 482. İddaa'da Yeovil Town kazanır 2.40, berabere biter 2.70, Oldham Athletic kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Yeovil Town son hafta oynanan Milton Keynes Dons maçında 5-1 yenildi.

Oldham Athletic ise Peterborough United karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Yeovil Town, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Oldham Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Oldham Athletic, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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