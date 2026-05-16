Antalya'da GençFest etkinlikleri başladı

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında GençFest etkinliği başladı.



Kepez Belediyesi tarafından Hasan Doğan Stadyumu'nda düzenlenen festivalde çocuklar ve gençler için uçurtma şenliği, sportif etkinlikler, geleneksel oyunlar ve sahne gösterilerine kadar birçok etkinlik yer aldı.





Çocuklar alanında kurulan şişme oyun gruplarında oynarken, gençler de ayak tenisi, voleybol, futbol, basketbol, badminton ve masa tenisi gibi sportif aktivitelerle eğlendi.





Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, buradaki konuşmasında, 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği, gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe olan umudun simgesi olduğunu söyledi.





Gençlerin ve çocukların mutlu olmasının çok kıymetli olduğunu belirten Kocagöz, "Biz de çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu olduğu bir Kepez için çalışıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yüzünüzdeki mutluluk bizim en büyük gururumuz." diye konuştu.



Festival yarın yapılacak etkinlik ve konserlerle devam edecek.



