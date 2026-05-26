Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da kız istemede yakılan meşale yangın ihbarına neden oldu

        Antalya'da kız istemede yakılan meşale yangın ihbarına neden oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kız isteme merasimi sırasında yakılan meşaleler mahalleli tarafından yangın sanılarak ihbar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 13:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kız istemede yakılan meşale yangın ihbarına neden oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kız isteme merasimi sırasında yakılan meşaleler mahalleli tarafından yangın sanılarak ihbar edildi.

        Kökez Mahallesi'nde arkadaşlarının kız isteme merasimine katılan bir grup genç, ellerindeki meşalelerle sokakta yürüyüş yaptı.

        Yakılan meşalelerin dumanlarını yangın sanan mahalle sakinleri, itfaiyeyi arayarak yangın ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karşılarında ekip araçlarını gören gençler, ilk önce mahallede yangın çıktığını düşündü ancak daha sonra ekiplerin ellerindeki meşaleler nedeniyle geldiğini anladı.

        Yaşanan olayı gazetecilere anlatan tır şoförü Batuhan Kutlu, arkadaşlarının kız isteme merasimi olduğunu, bunun için meşale alarak bu ana renk katmak istediklerini söyledi.

        Gelin adayının evine doğru yürümeye başladıklarını anlatan Kutlu, şöyle devam etti:

        "Eve yaklaştığımızda meşalelerimizi yaktık. Meşalelerin ateşinden ortalık duman olunca mahalle sakinleri itfaiyeye yangın ihbarında bulunmuş. İtfaiye ile jandarma geldi. Biz ilk önce mahallede yangın veya başka bir sıkıntı var zannettik. Vatandaşlık görevimizi yapalım diye yanlarına gittik ama onlar bizim ateşimizi söndürmeye gelmişler. Bunda rüzgarın da azizliği var, duman mahalleye çok yayıldı."

        Yaşanan tüm karışıklığa rağmen kız isteme merasiminin mutlu sonla tamamlandığını dile getiren Kutlu, "Her şeye rağmen kızı almayı başardık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!

        Benzer Haberler

        Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi
        Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi
        Antalya sahillerinde arife günü yoğunluğu yaşanıyor
        Antalya sahillerinde arife günü yoğunluğu yaşanıyor
        Antalya'da trafikteki bayram yoğunluğu havadan denetlendi
        Antalya'da trafikteki bayram yoğunluğu havadan denetlendi
        Taraftar gibi kız istemeye meşalelerle gidince itfaiyeye yangın ihbarı yapı...
        Taraftar gibi kız istemeye meşalelerle gidince itfaiyeye yangın ihbarı yapı...
        Aracın önünü kesip saldırdı, görüntüleri silmesi için tehdit etti Antalya'd...
        Aracın önünü kesip saldırdı, görüntüleri silmesi için tehdit etti Antalya'd...
        Antalya'da bayram yoğunluğu
        Antalya'da bayram yoğunluğu