Antalya'da trafikteki bayram yoğunluğu havadan denetlendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince yerli turist yoğunluğunun beklendiği kentte helikopterle trafik denetimi yaparak kurallara uymayanları tespit ediyor.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun artması öngörülen noktalardaki kontrollerini sıklaştırdı.



Kentin özellikle giriş noktalarında yapılan kontrollerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin denetim yapılıyor.



Karadan hız ihlali, şerit kullanımı, hatalı sollama, emniyet kemeri ve kask takmama gibi hususları kontrol eden ekiplere, havadan da helikopter eşlik ediyor.



