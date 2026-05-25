Kumluca'da Milli Aile Haftası dolayısıyla koruyucu aile ziyareti

Milli Aile Haftası etkinlikleri kapsamında, Kumluca ilçesinde koruyucu aile ziyareti gerçekleştirildi.



Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve eşi Oya Güneş, ilçede yaşayan koruyucu aileyi evinde ziyaret etti.



Aile ile uzun süre sohbet eden Kaymakam Güneş, koruyucu aile hizmetinin çocuklara sevgi dolu bir yuva sunduğunu belirterek, gönüllerini çocuklara açan koruyucu ailelerin toplum açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.



Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve çocuğa hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.

