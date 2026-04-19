        Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Uluslararası Voleybol Federasyonu, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Alanya İlçesindeki Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleşen organizasyona, kadınlar ve erkeklerde 64 takım katıldı. Organizasyonda ana tablo karşılaşmalarının ardından final müsabakaları oynandı.

        Kadınlarda Michela Brinkova-Barbora Rudicka ile final oynayan Adelya Akhmetova-Anna Değirmenci ikilisi şampiyon oldu.

        Erkeklerde de Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ile karşılaşan Sacit Kurt-Tuna İmdat ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

        Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

