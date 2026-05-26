Aydın'da motosikletin yaya geçidinde çarptığı kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yaya geçidinde çarptığı kadın ağır yaralandı. İ.Ü. idaresindeki 09 AKC 051 plakalı motosiklet, Altıntaş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Z.S.'ye (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Motosikletin sürücüsü İ.Ü. gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması yer alıyor.

