Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de "9. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı

        Balıkesir'de "9. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 19:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de "9. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı.

        Ayvalık Belediyesince "Baharda Şenlik Bir Başka" sloganıyla düzenlenen etkinlikler, Küçükköy Belediyesi önünde bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

        Tarihi Küçükköy Camisi avlusunda gerçekleştirilen törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, Karadağ Sosyal Refah Bakanlığı yetkilileri, Bosna Sancak derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kaymakam Hasan Yaman, açılışta yaptığı konuşmada Ayvalık'ın Kuvay-i Milliye şehri olduğunu, Küçükköy'ün tarihi dokusu ve kültürel derinliğiyle "Dünyanın En Güzel Köyü" ünvanını hak ettiğini belirtti.

        Belediye Başkanı Mesut Ergin ise şenliklerinin yerel bir etkinlikten öte Türkiye genelinde ilgi gören bir buluşmaya dönüştüğünü söyledi.

        Amaçlarının mirası korumak olduğunu ifade eden Ergin, "Teferiç sadece bir eğlence değil, köklerimize, komşuluğa ve paylaşmaya duyduğumuz saygının adıdır. Yüzyıllardır Balkanlar'dan Ege'ye taşınan bu gelenek, farklı kültürlerin bir arada nasıl zenginleştiğinin en güzel örneğidir. Küçükköy bir hafıza mekanıdır. Amacımız bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

        Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, Bosna Savaşı'nda yaşanan soykırımı ve verdikleri adalet mücadelesini anlattı.

        Pazar gününe kadar sürecek olan şenlikte, müzik dinletileri, çocuklar için yaratıcı teknoloji atölyeleri, yöresel kıyafet defilesi, halk oyunları ve ritim grubu performansları yer alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de ekstra nötral alkol üretim tesisinin temeli atıldı
        Balıkesir'de ekstra nötral alkol üretim tesisinin temeli atıldı
        Balıkesir 1. Uluslararası Gastrofest açıldı Balıkesir'in ürünleri görücüye...
        Balıkesir 1. Uluslararası Gastrofest açıldı Balıkesir'in ürünleri görücüye...
        Edremit'te Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı
        Edremit'te Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı
        Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu
        Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu
        Burhaniye'de Müftü Tüfekçioğlu cami gezilerine başladı
        Burhaniye'de Müftü Tüfekçioğlu cami gezilerine başladı
        Kazdağları'nda 100 kişilik personelle zorlu kurtarma operasyonu
        Kazdağları'nda 100 kişilik personelle zorlu kurtarma operasyonu