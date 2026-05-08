Balıkesir'de "9. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri" başladı.



Ayvalık Belediyesince "Baharda Şenlik Bir Başka" sloganıyla düzenlenen etkinlikler, Küçükköy Belediyesi önünde bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.



Tarihi Küçükköy Camisi avlusunda gerçekleştirilen törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, Karadağ Sosyal Refah Bakanlığı yetkilileri, Bosna Sancak derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kaymakam Hasan Yaman, açılışta yaptığı konuşmada Ayvalık'ın Kuvay-i Milliye şehri olduğunu, Küçükköy'ün tarihi dokusu ve kültürel derinliğiyle "Dünyanın En Güzel Köyü" ünvanını hak ettiğini belirtti.



Belediye Başkanı Mesut Ergin ise şenliklerinin yerel bir etkinlikten öte Türkiye genelinde ilgi gören bir buluşmaya dönüştüğünü söyledi.



Amaçlarının mirası korumak olduğunu ifade eden Ergin, "Teferiç sadece bir eğlence değil, köklerimize, komşuluğa ve paylaşmaya duyduğumuz saygının adıdır. Yüzyıllardır Balkanlar'dan Ege'ye taşınan bu gelenek, farklı kültürlerin bir arada nasıl zenginleştiğinin en güzel örneğidir. Küçükköy bir hafıza mekanıdır. Amacımız bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.



Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, Bosna Savaşı'nda yaşanan soykırımı ve verdikleri adalet mücadelesini anlattı.



Pazar gününe kadar sürecek olan şenlikte, müzik dinletileri, çocuklar için yaratıcı teknoloji atölyeleri, yöresel kıyafet defilesi, halk oyunları ve ritim grubu performansları yer alacak.

