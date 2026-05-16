Balıkesir'de "Ayvalık Uluslararası GastroFest" başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası GastroFest" kapılarını açtı.



Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde organize edilen festivalle, ilçenin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.





3 gün sürecek etkinlik boyunca Tarihi Sabunhane Salonu'nda düzenlenecek oturumlarda gazeteciler, yazarlar ve ünlü şefler Ayvalık lezzetlerini ele alacak, Kırlangıç çim alanında workshop ve tadım etkinlikleri yapılacak.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, açılıştaki konuşmasında, Ayvalık'ın geçmişten bu yana çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı bir bölge olduğunu söyledi.



Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de kentin sadece denizi ve tarihiyle değil, üretim kültürüyle de bir marka olduğunu dile getirdi.



Gastronominin üreticiden esnafa uzanan bir değer zinciri olduğunu belirten Ergin, "Ayvalık GastroFest, kültürel paylaşımın ve dayanışmanın buluşma noktasıdır. Ayvalık'ın mutfağını ve yaşam biçimini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Coğrafi işaretli ürünlerimizi artırarak yerel üretimi desteklemekte kararlıyız." dedi.



Sabah erken saatlerden itibaren yoğun ilgi gören festivalde, yerel üreticilerin açtığı stantlar ziyaretçilerin odak noktası oldu. Festival alanını ziyaret edenler, bölgeye özgü zeytinyağlılardan yöresel ürünlere kadar pek çok lezzeti tanıma ve tatma fırsatı buldu.

