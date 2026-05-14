Bandırma'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bandırma-Balıkesir kara yolunun 6. kilometresinde yer alan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki alanlara sıçramadan söndürülen yangın sonucu depoda maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
