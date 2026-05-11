Batman'da Anneler Günü'nde anneler resim yaptı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Anneler Günü" dolayısıyla resim etkinliği gerçekleştirildi. Hasankeyf Meydanı'nda düzenlenen programa, Hasankeyf Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin annelerinden oluşan yaklaşık 20 veli katıldı. Anneler, kendilerine tahsis edilen tuvallerin başına geçerek hayallerindeki resimleri çizdi. Açık alanda çocuklarıyla güzel vakit geçiren annelere yaptıkları resimler hediye edildi.

