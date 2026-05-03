Mereto Dağı yolunda onarım çalışmaları başladı

Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı yolunda onarım çalışmalarına başlandı.





Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yolda, yoğun kar yağışı ve yağmurların etkisiyle yüksek eğimli bölgelerde meydana gelen zemin boşalmaları, heyelan ve asfalt hasarlarıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.





Vali Ekrem Canalp'in talimatlarıyla, yolun kısa sürede yeniden ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, çalışmalarla Mereto Dağı'na ulaşımın güvenli ve konforlu şekilde sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

