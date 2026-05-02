Bilecik'te bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.K'nin kullandığı otomobilde uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar adı. Ekipler, otomobili Düzmeşe köyü mevkisinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 6 gram uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

