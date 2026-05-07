Görme engelli öğretmen atletizmle hayata tutundu

ATAHAN GEZER - Bilecik'te doğuştan "göz tansiyonu" olarak bilinen glokom nedeniyle yüzde 71 görme kaybı bulunan beden eğitimi ve spor öğretmeni Muhammet Köse, gönüllü antrenörlük yaptığı atletizm sayesinde hayata tutunup yetiştirdiği öğrencilere ilham oluyor.



Trabzon'da 1992 yılında dünyaya gelen Köse, bir süre sonra ailesiyle Bursa'ya taşındı. 2010 yılında Altınokta Körler Derneği Spor Kulübü sayesinde sporla tanışan Köse, 2011'de Antalya'da düzenlenen 4. Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda milli formayı giyerek 10 bin metre koşuda Türkiye'yi temsil edip 8'inci oldu.



2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde eğitimine başlayan Muhammet Köse, 2019'da mezun oldu. Daha sonra Bilecik'e yerleşen Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi'nde antrenörlük yaptı.



2023 yılında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanan Köse, aynı zamanda gönüllü olarak atletizm antrenörlüğünü sürdürüyor. Haftanın 6 günü öğrencileriyle çalışan Köse, bugüne kadar yetiştirdiği 20 sporcunun çeşitli dereceler elde etmesini sağladı.



Antrenmanlarını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu ve kentteki spor salonlarında yaptıran Muhammet Köse, şu anda Bilecik Gençlik Spor Kulübü Atletizm Takımı'ndaki 6 öğrencisiyle yakından ilgileniyor.









- "Sınırlarımı kendim belirliyorum"



Muhammet Köse, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle belli bir mesafeden sonra görme sorunu yaşadığını söyledi.



Günlük hayatta zaman zaman zorlandığını anlatan Köse, şöyle devam etti:



"Burada kendinizi nasıl adapte edip geliştirdiğiniz önemli. Sporun içinde bulunmam sosyal hayata adaptasyonuma büyük katkı sağladı. Atletizm sayesinde engelimi unutuyorum. Çünkü kendimi özgür hissediyorum. Yaptığım işe bütün benliğimle odaklanıyorum. Sınırlarımı tamamen kendim belirliyorum."



Köse, atletizmin bireysel bir spor olması sebebiyle öğrencileriyle birebir çalışmayı tercih ettiğini dile getirdi.



Sporcularını altyapıdan yetiştirdiğini belirten Köse, "Başarı için antrenör, sporcu ve aile işbirliği yapıyoruz. Bunlar, önemli odak noktaları. Eğer bunları sağlayamazsak adeta yıkılan domino taşları gibi denge sağlanamaz." dedi.



Muhammet Köse, engelli bireylere seslenerek, "Farkınıza varmadığınız sürece insanlar da sizin farkınıza varmayacak. Önce kendi sınırlarınızı aşmalısınız. Bunları aştığınız noktada başaramayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki isteyin ve hedeflerinize adapte olun." ifadelerini kullandı.



Muhammet Köse'nin öğrencisi Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ebrar Dalgıç ise atletizmle 4 sene önce Köse'nin okullarında yaptığı yetenek taramasıyla tanıştığını söyledi.



Yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını anlatan Ebrar Dalgıç, "Atletizm, boş bırakmaya gelmiyor. Her antrenmanda en az 2 saat çalışıyoruz. Hocam hep benim eksiklerimi tamamlıyor." şeklinde görüş belirtti.



