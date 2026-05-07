Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Görme engelli öğretmen atletizmle hayata tutundu

        Görme engelli öğretmen atletizmle hayata tutundu

        ATAHAN GEZER - Bilecik'te doğuştan "göz tansiyonu" olarak bilinen glokom nedeniyle yüzde 71 görme kaybı bulunan beden eğitimi ve spor öğretmeni Muhammet Köse, gönüllü antrenörlük yaptığı atletizm sayesinde hayata tutunup yetiştirdiği öğrencilere ilham oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli öğretmen atletizmle hayata tutundu

        ATAHAN GEZER - Bilecik'te doğuştan "göz tansiyonu" olarak bilinen glokom nedeniyle yüzde 71 görme kaybı bulunan beden eğitimi ve spor öğretmeni Muhammet Köse, gönüllü antrenörlük yaptığı atletizm sayesinde hayata tutunup yetiştirdiği öğrencilere ilham oluyor.

        Trabzon'da 1992 yılında dünyaya gelen Köse, bir süre sonra ailesiyle Bursa'ya taşındı. 2010 yılında Altınokta Körler Derneği Spor Kulübü sayesinde sporla tanışan Köse, 2011'de Antalya'da düzenlenen 4. Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda milli formayı giyerek 10 bin metre koşuda Türkiye'yi temsil edip 8'inci oldu.

        2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde eğitimine başlayan Muhammet Köse, 2019'da mezun oldu. Daha sonra Bilecik'e yerleşen Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi'nde antrenörlük yaptı.

        2023 yılında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanan Köse, aynı zamanda gönüllü olarak atletizm antrenörlüğünü sürdürüyor. Haftanın 6 günü öğrencileriyle çalışan Köse, bugüne kadar yetiştirdiği 20 sporcunun çeşitli dereceler elde etmesini sağladı.

        Antrenmanlarını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu ve kentteki spor salonlarında yaptıran Muhammet Köse, şu anda Bilecik Gençlik Spor Kulübü Atletizm Takımı'ndaki 6 öğrencisiyle yakından ilgileniyor.




        - "Sınırlarımı kendim belirliyorum"

        Muhammet Köse, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle belli bir mesafeden sonra görme sorunu yaşadığını söyledi.

        Günlük hayatta zaman zaman zorlandığını anlatan Köse, şöyle devam etti:

        "Burada kendinizi nasıl adapte edip geliştirdiğiniz önemli. Sporun içinde bulunmam sosyal hayata adaptasyonuma büyük katkı sağladı. Atletizm sayesinde engelimi unutuyorum. Çünkü kendimi özgür hissediyorum. Yaptığım işe bütün benliğimle odaklanıyorum. Sınırlarımı tamamen kendim belirliyorum."

        Köse, atletizmin bireysel bir spor olması sebebiyle öğrencileriyle birebir çalışmayı tercih ettiğini dile getirdi.

        Sporcularını altyapıdan yetiştirdiğini belirten Köse, "Başarı için antrenör, sporcu ve aile işbirliği yapıyoruz. Bunlar, önemli odak noktaları. Eğer bunları sağlayamazsak adeta yıkılan domino taşları gibi denge sağlanamaz." dedi.

        Muhammet Köse, engelli bireylere seslenerek, "Farkınıza varmadığınız sürece insanlar da sizin farkınıza varmayacak. Önce kendi sınırlarınızı aşmalısınız. Bunları aştığınız noktada başaramayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki isteyin ve hedeflerinize adapte olun." ifadelerini kullandı.

        Muhammet Köse'nin öğrencisi Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ebrar Dalgıç ise atletizmle 4 sene önce Köse'nin okullarında yaptığı yetenek taramasıyla tanıştığını söyledi.

        Yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını anlatan Ebrar Dalgıç, "Atletizm, boş bırakmaya gelmiyor. Her antrenmanda en az 2 saat çalışıyoruz. Hocam hep benim eksiklerimi tamamlıyor." şeklinde görüş belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Miras için bombalı tuzak kurduğu babası şikayetçi olmadı!
        Miras için bombalı tuzak kurduğu babası şikayetçi olmadı!
        Vergi indiriminde kapsam genişledi
        Vergi indiriminde kapsam genişledi
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"

        Benzer Haberler

        İki araç kafa kafaya çarpıştı, 1 yaralı
        İki araç kafa kafaya çarpıştı, 1 yaralı
        Bilecik'te NARKOTIR'da inceleme
        Bilecik'te NARKOTIR'da inceleme
        Bilecik Kız Takımı Ege Bölgesi üçüncüsü oldu
        Bilecik Kız Takımı Ege Bölgesi üçüncüsü oldu
        Bilecik'te sürücüleri etkileyecek çalışma başladı
        Bilecik'te sürücüleri etkileyecek çalışma başladı
        Bilecik'te İl Özel İdaresi çalışmaları değerlendirildi
        Bilecik'te İl Özel İdaresi çalışmaları değerlendirildi
        Bilecikli judocu Avrupa Kupası'nda mücadele etti
        Bilecikli judocu Avrupa Kupası'nda mücadele etti