        Bingöl Haberleri

        Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Giriş: 07.04.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2026 yılı ikinci döneminde yürüttükleri projelerin değerlendirmesi yapıldı.

        Vali Çelik, yaptığı konuşmada, 146 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 14’ünün tamamlandığını belirtti.

        Diğer 132 projeden 60'ında çalışmaların devam ettiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

        "61 proje ihale aşamasında olup 11 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar 19 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 37 milyar 78 milyon liradır. 2026 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 4 milyar 392 milyon lira olup 2026 yılı harcaması 443 milyon 477 bin lira ve önceki yıllar harcaması 16 milyar 286 milyon lira olmak üzere toplamda 16 milyar 729 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 45'tir."

        Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürlerince sorumlu oldukları alanlara ilişkin sunumların ardından, koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesiyle sona erdi.

        Toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

