Karlıova'da Mayıs ayında 23 Nisan etkinliği düzenlendi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bazı okullarda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Karlıova 11 Mart İlkokulu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çocukların aylardır hazırlandığı gösteriler, ailelerin de yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Program okunan şiirler, öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi.
Program sonrası öğrenci, öğretmen ve veliler halay çekti.
