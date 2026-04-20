Bolu'da aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı
Bolu'nun Göynük ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.
Göynük-Nallıhan karayolu Meyitler Geçidi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan karaca bir aracın çarpması sonucu yaralandı.
Yoldan geçen Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince fark edilerek işletme müdürlüğüne götürülen karacaya ilk müdahale yapılarak su ve yem verildi.
Karaca, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
