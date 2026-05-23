Burdur'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Burdur'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ali A. (54) idaresindeki 07 RT 227 plakalı otomobil, Antalya kavşağında Süleyman K. (37) yönetimindeki 60 SB 961 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Süleyman K, araçta bulunan Hüseyin Y. (24), İsmail R.K. (19), Mustafa Ü. (37), Mustafa Y. (37) ile sürücü Ali A. yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

