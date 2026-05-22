Burdur'da kayalıklara çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayalıklara çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Hüseyin P. (52) idaresindeki 70 ABH 010 plakalı tır Bucak-Ağlasun kara yolu Peçenek Beli mevkisinde yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

