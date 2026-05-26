Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri AK Parti Çanakkale teşkilatı bayramlaşma töreninde bir araya geldi

        AK Parti Çanakkale teşkilatı bayramlaşma töreninde bir araya geldi

        AK Parti Çanakkale teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 14:42 Güncelleme:
        AK Parti Çanakkale teşkilatı bayramlaşma töreninde bir araya geldi

        AK Parti Çanakkale teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programında bir araya geldi.

        Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Kordon Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyleoi.

        Gider, son günlerde CHP'de yaşanan gelişmelere değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi bir kongre yapmış. Tamamen kendi içinde, kendi delegeleriyle yaptıkları bir organizasyon. Yapılan bu organizasyondan delegelerin bir kısmı adaletle çıkılmadığını düşündüğü için mahkemeye gitmiş. Somut verilerle, delillerle, belgelerle, mahkeme de bir karar vermiş." dedi.


        Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görevine geri geldiğini anlatan Gider, şunları kaydetti:

        "Bu olay, Cumhuriyet Halk Partililer için dün övdüklerine bugün sövmek, bugün sövdüklerini de yarın övmek hiç mesele değildir. Buradan bir kez daha söylüyorum. Kendi kumlarında oynasınlar, kendi pislikleriyle mücadele etsinler. Kendi işlerine bizi karıştırmaya uğraşmasınlar. Çünkü bizim çok işimiz var. Bizim AK Parti olarak çok işimizi var. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok işi var. Halen Ukrayna ve Rusya'yla aynı anda görüşebilen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. İran-Amerika savaşında ortada durabilen kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Önümüzdeki hafta dünya liderlerini burada ağırlayacak. Bakın Avrupa’ya gidiyor. Savunma sanayimizin geldiği durum ortada. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlarla uğraşırken, AK Parti bunlarla uğraşırken CHP’nin koltuk kavgasıyla, CHP'nin para pul kavgasıyla uğraşacak ne vaktimiz, ne enerjimiz, ne de niyetimiz var."

        Bayramlaşma törenine, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Naim Makas, 27. Dönem Çanakkale Milletvekili, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı ve AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
        Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!

        Benzer Haberler

        Çan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Çan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Çanakkale'de ormanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklandı
        Çanakkale'de ormanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklandı
        AK Partili Gider: "Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ten ayrıldığı günden be...
        AK Partili Gider: "Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ten ayrıldığı günden be...
        Çanakkale Valiliği uyardı, ormana girişler yasaklandı Çanakkale'de orman ya...
        Çanakkale Valiliği uyardı, ormana girişler yasaklandı Çanakkale'de orman ya...
        Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı
        Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı
        Çan'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Çan'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti