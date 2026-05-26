AK Parti Çanakkale teşkilatı bayramlaşma töreninde bir araya geldi

AK Parti Çanakkale teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programında bir araya geldi.



Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Kordon Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyleoi.



Gider, son günlerde CHP'de yaşanan gelişmelere değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi bir kongre yapmış. Tamamen kendi içinde, kendi delegeleriyle yaptıkları bir organizasyon. Yapılan bu organizasyondan delegelerin bir kısmı adaletle çıkılmadığını düşündüğü için mahkemeye gitmiş. Somut verilerle, delillerle, belgelerle, mahkeme de bir karar vermiş." dedi.





Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görevine geri geldiğini anlatan Gider, şunları kaydetti:



"Bu olay, Cumhuriyet Halk Partililer için dün övdüklerine bugün sövmek, bugün sövdüklerini de yarın övmek hiç mesele değildir. Buradan bir kez daha söylüyorum. Kendi kumlarında oynasınlar, kendi pislikleriyle mücadele etsinler. Kendi işlerine bizi karıştırmaya uğraşmasınlar. Çünkü bizim çok işimiz var. Bizim AK Parti olarak çok işimizi var. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok işi var. Halen Ukrayna ve Rusya'yla aynı anda görüşebilen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. İran-Amerika savaşında ortada durabilen kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Önümüzdeki hafta dünya liderlerini burada ağırlayacak. Bakın Avrupa’ya gidiyor. Savunma sanayimizin geldiği durum ortada. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlarla uğraşırken, AK Parti bunlarla uğraşırken CHP’nin koltuk kavgasıyla, CHP'nin para pul kavgasıyla uğraşacak ne vaktimiz, ne enerjimiz, ne de niyetimiz var."



Bayramlaşma törenine, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Naim Makas, 27. Dönem Çanakkale Milletvekili, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı ve AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ile partililer katıldı.

