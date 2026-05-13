Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Çankırı'da konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Çankırı'da konuştu:

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Bu dönem dünyanın yeniden şekillendiği bir dönem ve dünya yeniden şekillenirken karşımızdaki en büyük risk geleceğimizi, gençlerimizi kaybetme riski." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 16:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Çankırı'da konuştu:

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Bu dönem dünyanın yeniden şekillendiği bir dönem ve dünya yeniden şekillenirken karşımızdaki en büyük risk geleceğimizi, gençlerimizi kaybetme riski." dedi.

        Dinç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Çankırı'da, Yeşilay Çankırı Şubesi'ni ziyaret etti.

        Burada Şube Başkanı İsmail Özcan ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 106 yıldan beri insanlığın bağımsızlığı için mücadele ettiklerini söyledi.

        Bağımlı bir insanın kendine, memleketine ve çevresine faydalı olma konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Dinç, "Dolayısıyla biz hiçbir insanımız bağımlı olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyetinin 106 yıldan beri bir tane gündemi var. Hiçbir çocuğumuz, gencimiz, hiçbir insanımız bağımlılık pençesine düşmesin, hiçbir anne bağımlılıktan dolayı gözyaşı dökmesin, hiçbir babanın yüreği yanmasın. Çünkü hakikaten bağımlılık bir ateş ve ateş düştüğünde sadece düştüğü yeri yakmıyor, o aileyi yakıyor, o insanı seven herkesi yakıyor, o milleti, memleketi yakıyor." diye konuştu.

        Yeşilay olarak dünyada örneği olmayan bir modeli ücretsiz ve gizlilik esaslı Türkiye'nin her şehrinde yürüttüklerinin altını çizen Dinç, şöyle devam etti:

        "Bu çalışmaları çok önemsiyoruz, çünkü bu dönem dünyanın yeniden şekillendiği bir dönem ve dünya yeniden şekillenirken karşımızdaki en büyük risk geleceğimizi, gençlerimizi kaybetme riski. Bu risk önceden fiziksel sağlık olarak görünüyordu. Yani toplumlarda sağlık hizmetleri çok gelişmiyordu ve bu sağlık hizmetleri gelişmediğinden dolayı insanlar erken yaşlarda hastalıklar yaşıyorlardı. Bu hastalıklara bağlı çocuk ölümleri, bebek ölümleri söz konusu oluyordu, çok sayıda insan kayboluyordu. Şu anda sağlık olarak çocuk ölümlerini, bebek ölümlerini çok aştığımız, sağlık hizmetinin her yere ulaştığı güzel bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık olarak da, ülke olarak da."

        Geçmiş dönemlerde eğitime ulaşım, okula ulaşım, iletişim problemleri gibi zorlukların olduğunu ancak bugün en büyük problemin bağımlılık olduğunu dile getiren Dinç, "En büyük problem olarak karşımıza duran bağımlılık problemi var ve bu bağımlılık problemi insanı fiziken, ruhen, sosyal ilişki olarak, iş olarak yıkıyor, hayatına çok boyutlu olarak yıkıcı, çok büyük zararlar veriyor. Dolayısıyla şu anda yapacağımız en önemli çalışma, atacağımız en büyük adım bağımlılıklarla alakalı olması lazım. Bu konuda da en birinci iş bağımlılıkları önlemekle alakalı yapacağımız iş." ifadelerini kullandı.

        Yeşilayın kurumlarla yürüttüğü çalışmalara işaret eden Dinç, şunları kaydetti:

        "Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı üzerinden, Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı üzerinden, Yaşam Becerileri Programı üzerinden, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmamız üzerinden, münazara yarışmalarımız üzerinden, Sağlıklı Yaşam Ligi üzerinden bütün okullarda 20 milyon öğrencimize dönük çalışmalar yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızla Bağımsızlık Seferberliği kapsamında muhtarlarımızla, eczacılarımızla, öğretmenlerimizle, imamlarımızla, mahalle esnafımızla Yeşilay elçiliği üzerinden her bir insanımıza ulaşmak noktasına çalışma yapıyoruz. Türkiye'nin 188 üniversitesindeki Genç Yeşilaylar üzerinden bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında çok yoğun çalışmalarımız var."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak

        Benzer Haberler

        Çankırı'da su baskınlarının yaşandığı evlerde tahliye çalışmaları sürüyor
        Çankırı'da su baskınlarının yaşandığı evlerde tahliye çalışmaları sürüyor
        Çankırı'da su baskını yaşanan bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor
        Çankırı'da su baskını yaşanan bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor
        Çankırı merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
        Çankırı merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
        Çankırı merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Çankırı merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Çankırı'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
        Çankırı'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
        Çankırı'da metrekareye 41 kilogram yağış düştü
        Çankırı'da metrekareye 41 kilogram yağış düştü