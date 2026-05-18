        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Çankırı'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Çankırı'da, "Orman Benim" etkinliği kapsamında ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Kenbağ Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Hüseyin Çakırtaş, orman yangınlarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu söyledi.

        Bu yangınların çoğunun da sigara izmaritinden kaynaklandığını belirten Çakırtaş, "Sadece ormanda yaşayan börtü böceği düşünmeyelim. Her türlü ormandan besleniyoruz, ağaçtan besleniyoruz, bitkilerden besleniyoruz, su kaynaklarından besleniyoruz. İlk yıl bir kamyon, ikinci yıl bir pikap, bu sene de inşallah çok daha az ormanda olmaması gereken malzemeyle günü ve yılı tamamlayacağız. İnşallah bundan sonra ne Çankırı'mızda ne bu bölgede ne de hiçbir yerde insan kaynaklı, bilinçsiz kullanımdan kaynaklı bir durumla karşılaşmayalım." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından katılımcılar çevre temizliği yaparak yangına neden olabilecek cam ve benzeri maddeleri topladı.

        Programa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan Almanya'da
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
