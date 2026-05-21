Çankırı'da ata tohumundan yetiştirilen sarıkılçık çeltiğinin ekimine başladı

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dağlardan gelen kar suyu ile ata tohumundan yetiştirilen sarıkılçık çeltiğinde çiftçilerin ekim mesaisi başladı.



İlçeye bağlı Yerkuyu, Yuvasaray, Çeltikbaşı, Hacıhasan, Sarmaşık köylerinde toplam 3 bin dekar alan ekime hazırlandı.



Çeltik üretimi için tarlalarda kare şeklinde bölgeler hazırlayan çiftçiler, daha sonra bu alanlara su veriyor. Tarla bataklık haline gelince de geleneksel yöntemlerle çeltik tohumu toprakla buluşturuluyor.



Yılda yaklaşık 500 ton sarıkılçık çeltiği üretilen ilçede çeltik fabrikasının faaliyete geçmesiyle üretimin artırılması hedefleniyor.





Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, AA muhabirine, sarıkılçık pirinci üzerinde çeşitli araştırmalar yaptırdıklarını söyledi.



Akredite bir firmanın yaptığı araştırma sonucunda raporlarını aldıklarını belirten Öztürk, "Sarıkılçık pirincinin şeker oranı sıfır. Bu pirincimizi Ilgaz'da ata tohumu ile ekiyoruz. Ilgaz'da başka hiçbir ürün yetişmiyor. Osmancık, baldo türü pirinçler Ilgaz'da yetişmiyor. Sadece sarıkılçık ekimi yapılıyor Ilgaz'da." dedi.



Öztürk, ilçede bu konuyla ilgili kooperatif kurduklarına işaret ederek, "Çiftçilerimize destek olma adına ekim alanlarımızı da geliştirerek Ilgaz'da 3 bin dönüm arazide ekimi sağlanan çeltiğimizi 20 bin dönüme çıkartmanın mücadelesini veriyoruz." ifadesini kullandı.



İlçede 60 milyon liralık yatırımla fabrika kurulduğunu, kooperatif aracılığıyla çiftçiye ekim, biçim, gübreleme ve ilaçlama gibi destekler sağlanacağını anlatan Öztürk, "Bizim en özel ürünlerimizden bir tanesi Ilgaz sarıkılçık pirinci. Hedefimiz bunu dünya markası yapmak. O yolda da inşallah ilerliyoruz. Sarıkılçığın dünya markası olması peşindeyiz. Şeker hastalarının rahatlıkla yiyebileceği bir ürünü marketlerin diyabet rafında sattırmak istiyoruz." diye konuştu.



Bölgede üretim rakamını yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Öztürk, Kızlaryolu Barajı ile Ilgaz, Tosya ve Kargı'da ekim alanlarının genişleyeceğini kaydetti.



- Sarıkılçık pirinci lezzetiyle öne çıkıyor



Çeltik üreticisi Recai Küsmenoğlu ise üretimde dedesinin dahi ne zamandan beri geldiğini bilmediği ata tohumunu kullandıklarını belirtti.



Sarıkılçık pirincinin lezzetiyle öne çıktığını vurgulayan Küsmenoğlu, "Bu pirinçten yapılan pilav arttı, soğudu. Tekrar ısıttığınızda aynı lezzeti alabileceğiniz bir çeşittir. Bunun özelliği, sıfır şeker." dedi.



Çeltik ekiminin meşakkatli bir iş olduğunu, uzun uğraş sonucu tarlalarını hazırlayarak ekime başladıklarına işaret eden Küsmenoğlu, şunları söyledi:



"Yani bir bebek gibi buna bakmak zorundayız. Her gün geleceksin, suyunu kontrol edeceksin. Suyun hepsi aynı ayarda olmak zorunda. Suyun bir yanı derin bir yanı az olmaması gerekiyor. Eylül ayının sonuna kadar devam ediyor. Eylül ayıyla birlikte başaklar olgunlaşıyor, biçerdöverlerimizi çağırıyoruz ve hasadımızı yapıyoruz."



Çeltik üreticisi Şükrü Yonisoğlu da bölgelerinde başka çeltik çeşidinin yetişmediğini, iklim şartlarının sarıkılçık çeşidine uygun olduğunun altını çizerek, bu nedenle bu çeşidi kullandıklarını ifade etti.

