Çankırı'da toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Çankırı'da su kaçağı nedeniyle yapılan çalışma sırasında kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı. Çankırı Belediyesi ekiplerince su kaçağı ihbarı üzerine Esentepe Caddesi üzerinde çalışma başlatıldı. Ekiplerce yürütülen çalışma sırasında toprak kayması sonucu Onur K. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerince topraktan çıkarılan işçi ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.