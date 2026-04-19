Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum FK - Sivasspor maçının ardından

        Çorum FK - Sivasspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde Özbelsan Sivasspor'u 3-1 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Güzel bir galibiyet oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 18:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçar, Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça çok iyi başladıklarını söyledi.

        Maçı ilk yarıda koparmak istediklerini ve golü bulduklarını belirten Uçar, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Geçişten bir gol yedik. Bu hastalığımız devam ediyor. Önlemler alıyoruz ama bir şekilde kalemizde golle sonuçlanıyor. Belki rakibin ilk yarıdaki tek şutu diyebilirim." diye konuştu.

        İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle gol attıklarını ifade eden Uçar, "Güzel bir galibiyet oldu. Benim takım dominant, topa sahip, topu kaybettiği zaman agresif baskı yapan bir takım olacak. Bu da bu şekilde gidecek. İnşallah kalan iki maçı da kazanıp nerede olduğumuza bakacağız. Ona göre planımızı yapacağız."




        -Sivasspor cephesi

        Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise ikinci yarı daha iyi oynadıklarını fakat iyi oynarken iki gol yediklerini vurguladı.

        Centilmence bir maç olduğunu belirten Taşdemir, "Zor bir karşılaşmaydı, çok eksiğimiz vardı ama ona rağmen sahada mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı biraz daha bekleyip geçiş oyunu yapmak istedik. Kısmen başarılı olduk ama ikinci yarı çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi oynarken iki tane çok talihsiz gol yedik. Maalesef mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

