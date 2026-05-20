Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.



Arkadaşlarıyla Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde yürüyen Mert O. (18) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.



Kavgaya dönüşen olayda Mert O, vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

