GÜNCELLEME 3 - Çorum'da hortum meydana geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı.



Sungurlu ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerinde zarara neden oldu.



İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan ilk incelemede, köylerdeki bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi.



Köylerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.



Öte yandan hortumun oluşumu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



- Vali Çalgan, bölgede incelemede bulundu



Vali Ali Çalgan, Oyaca ve Kavşut köylerini ziyaret etti.



Hasar gören evlerde incelemelerde bulunan Vali Çalgan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalgan, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.



Çalgan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilk çağrının 15.21'de geldiğini söyledi.



İhbarın ardından ilgili birimlerin köye hareket ettiğini anlatan Çalgan, "Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğünün araçları, Sungurlu Belediyemizin itfaiyesi, iş makineleri, İl Özel İdaremiz, hepimiz buradayız. Köyümüz 60 hane. Mevsim itibarıyla 22 ila 25 hane dolu, diğerlerinin sahipleri büyükşehirlerde yaşıyor." dedi.



Hortum nedeniyle bölgede ciddi hasarın meydana geldiğini vurgulayan Çalgan, şunları kaydetti:



"Bölgede son yıllarda bu tür şeyler olmaya başlamış. 2019'da yine Çorum merkezde bir hortum vakası yaşanmış. Bugün yaşadığımız olay da Kavşut köyümüzde olmuş. Hasar büyük ama sevincimiz o ki can kaybımız yok, hamdolsun. 5 yaralımız var. Bunların 3'ü buraya gelen ambulanslarda sağlıkçılar tarafından ayakta tedavi edildi. 2'si tedbiren hastaneye götürüldü. Birinin solunum sıkıntısı vardı. Henüz enerji veremedik buraya. Bir saat içinde verilecek. Cihaz enerjiye ihtiyaç duyduğu için hastaneye gönderdik. Birinde de kesi vardı, onu gönderdik."



Hasar tespit çalışmalarına başlandığı bilgisini veren Çalgan, "Vatandaşlarımızla beraberiz. İnşallah hiç kimsenin sıkıntısını bırakmayacağız. Ayrıntılı olarak yarın hasar tespiti tamamlanacak ve süratle yaraları sarmaya devam edeceğiz." dedi.



Köyde kalabalık nüfus olmadığına dikkati çeken Çalgan, "Köyde 47 hemşehrimiz bulunuyor. Onlara yakındaki yatılı bölge okulumuzun pansiyonunu teklif ettik ama burayı bırakmak istemiyorlar. Köy konağımız var. Onun bahçesinde de AFAD'ın genel maksatlı çadırı var, onu getireceğiz. İki katlı binaların bir kısmının alt katlarında da ev sahipleri konaklayabilir. Yemekler geldi, gelmeye devam edecek. Çadırlarda ısıtıcı var. İnşallah herhangi bir yokluk yaşatmayacağız." diye konuştu.



Daha sonra Kavşut köyünde incelemelerde bulunan Çalgan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, civardaki köylerde Oyaca ve Kavşut köylerinde olduğu gibi zarar olmadığını bildirdi.



Hortum sırasında bölgede elektrik akımının kesildiğini bildiren Çalgan, "Elektrik enerjisi problemimiz vardı, o giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere verilemiyor çünkü dahili tesisatları problem çıkarabilir. Özellikle Oyaca köyümüzde hasar ne yazık ki büyük. Yani binaların yüzde 80'i oturulamayacak durumda. Onları da hem köy konağında, hem de AFAD çadırlarında misafir edeceğiz. Yeme-içme ihtiyaçları karşılanıyor. İlçe merkezinde konaklama için yer teklifi de yapıldı ama evlerini bırakmak istemediklerinden köyde kalacaklar." ifadelerini kullandı.



Bütün kurumların alanda olduğuna işaret eden Çalgan, şunları söyledi:



"AFAD, Kızılay, belediye, kaymakamlık burada. Jandarma personelimiz güvenlik tedbirlerini almış durumda. Biraz önce AFAD Başkanımız aradı, her türlü desteği, yardımı yapmaya hazır olduğunu söylediler. İhtiyacımız yok çok şükür, teşekkür ettik. Yarın sabahtan itibaren zarar tespitine hem bu iki köyde, hem de varsa başka köylerde başlayacağız. Yaraları en kısa zamanda sarmak için çalışmaya devam edeceğiz."



Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de köylerde inceleme gerçekleştirdi.



Dere, hortum nedeniyle yaralananların sağlık durumunun iyi olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.



Olayın ardından bütün ekipleri ve araçları köye yönlendirdiklerini belirten Dere, "İnşallah köylerimizin ihtiyaçları devletimizin imkanlarıyla en kısa sürede giderilmiş olacak. Büyük bir felaket. Güzel olanı, can kaybının olmaması. Allah beterinden saklasın. Devletimiz en kısa sürede inşallah köylülerimizin ihtiyacını giderecektir." açıklamasında bulundu.



Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ise AA muhabirine, hortum nedeniyle köylerdeki birçok hanede hasar meydana geldiğini ifade ederek, "AFAD ekiplerimiz, itfaiye, Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz ilk andan itibaren sahadalar. Tüm ekiplerimiz yoğun gayretle çalışıyor. Tespitlerini yaptılar, çok şükür can kaybı yok. Maddi hasar ve altyapı hasarlarını ekiplerimiz belirlemek üzere çalışıyor." dedi.



Devletin ilgili kurumlarının seferber edildiğini vurgulayan Köksal, şöyle konuştu:



"Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, özel sektörümüzün yatırımcı kuruluşları da burada görevlerini icra ediyor. Vatandaşımızın yaralarını sarıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Evleri zarar gören vatandaşlarımızı, buraya çok yakın olan Kalederesi köyümüzün yatılı bölge ilkokulu binasında misafir edeceğiz. Barınma ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı orada misafir edeceğiz. Kurumlarımız seferber edildi, vatandaşımız dışarıda kalmayacak."



Oyaca köyü muhtarı Garip Kemeç de hortumun öğle saatlerinde çıktığını dile getirerek, "Hortumdan dolayı bütün evlerimizin çatıları hasar gördü. 2 yaralımız var köyümüzde. Köyümüz adına çok üzgünüm. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.



Hortumdan etkilenmeyen Hacıosman köyü sakinlerinden Saadettin Koçyiğit ise komşuları olarak hortumdan etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi ve manevi yardım etmeye hazır olduklarını, konaklama için evlerini açabileceklerini söyledi.



İlgili kurumların hızla köye geldiğini anlatan Koçyiğit, "Devletimizin gücünü biz bugün yanımızda gördük. Görmeye de devam edeceğimize inanıyoruz." dedi.







